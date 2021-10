Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A IKEA vai distribuir mais de um milhão de euros aos colaboradores em Portugal como forma de agradecimento ao “esforço” e “dedicação” demonstrados durante a pandemia. Os 2.700 trabalhadores vão receber 465 euros, informou ao Observador fonte oficial da IKEA.

Mas não é só Portugal. Em termos globais, a marca sueca vai distribuir pelos 170.000 colaboradores de 32 países, desde que estejam empregados a 31 de agosto de 2021 e que ainda estejam na organização à data de pagamento em janeiro de 2022, uma verba que chega aos 110 milhões de euros.

De acordo com Tolga Öncu, gerente de operações do grupo Ingka (que coordena as lojas da IKEA), os colaboradores conseguiram adaptar-se com facilidade durante a pandemia, acelerando as vendas online e mudando rapidamente os espaços. “Não teríamos conseguido superar sem a coragem, dedicação e empreendedorismo de todos os nossos colaboradores”, destacou a responsável em comunicado, acrescentando que esta iniciativa fez com que “a vida em casa” se tornasse “melhor para milhões de pessoas”.

Esta compensação é descrita pela IKEA através da palavra sueca “uppskatta”, que significa “apreço” e “gratidão”. Ulrika Biesèrt, gerente responsável pelos recursos humanos da marca Ingka, garante ainda que “desde o início da pandemia” se têm realizado “múltiplos esforços” para apoiar os colaboradores. “O grupo ultrapassou grandes desafios e conseguimos, em conjunto, demonstrar a nossa agilidade de negócio”, salientou a responsável.

A marca sueca dá ainda conta de que oferece o bónus “One IKEA” — com base no desempenho da empresa — e ainda que concede uma contribuição para a pensão de reforma para todos aqueles que trabalhem durante mais de cinco anos na IKEA.