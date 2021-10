Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se a pandemia mantiver o ritmo de crescimento atual, no espaço de um mês, no máximo, dois, Portugal pisa uma das linhas vermelhas da pandemia, ultrapassando os 240 casos por 100 mil habitantes a 14 dias (taxa de incidência). A conclusão é da Direção Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) e está espelhada no relatório semanal de monitorização das linhas vermelhas da pandemia. O documento também dá conta de que todos os indicadores aumentam, exceto o da mortalidade que cai 19%. Para perceber se a pressão nos serviços de saúde vai aumentar, a próxima semana será determinante.

No imediato, a pandemia mantém intensidade reduzida, como na última semana, mas a tendência passou de estável para crescente. A semana passada, na sexta-feira, a DGS divulgou o Referencial outono/inverno 2021-22 que dava conta dos cenários previsíveis para os próximos meses. O mais pessimista apontava para elevada mortalidade ainda antes do Natal. No entanto, a mortalidade específica por Covid é o único indicador que abranda: os 7,6 óbitos registados por milhão de habitantes a 14 dias representam uma diminuição de 19% em relação à semana anterior (9,4 por milhão), desenhando uma tendência estável a decrescente nas últimas semanas.

Na quinta-feira, também a ministra da Saúde alertou para “um agravamento” da situação epidemiológica do país, uma tendência esperada e que acompanha a situação europeia, afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa realizada após o Conselho de Ministros.

R(t) sobe em todo o país, exceto Alentejo

Segundo o relatório da DGS e do Insa, o R(t) — índice de transmissibilidade — apresenta um valor igual ou superior a 1 em Portugal, indicando uma tendência crescente da incidência a nível nacional (1,08) e na maioria das regiões. A única exceção é o Alentejo, com uma tendência estável (0,98).

“A manter esta taxa de crescimento, a nível nacional, estima-se que o limiar de 240 casos em 14 dias por 100.000 habitantes possa ser ultrapassado em 1 a 2 meses”, lê-se no documento.

Para além da taxa de incidência, R(t), proporção de positividade e incidência em maiores de 65 anos, também as notificações em atraso, o isolamento/rastreamento, e a ocupação em unidades de cuidados intensivos subiram em relação à semana anterior.

A taxa de positividade foi de 2,3%, quando no relatório anterior era de 1,6%. Já a incidência em maiores de 65 subiu para 75 casos por 100 mil habitantes.

A taxa de incidência foi de 98 casos por 100 mil habitantes, representando uma tendência crescente, com aumento mais marcado nas regiões do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo e diminuição no Alentejo. A região do Algarve revela a incidência mais elevada, mas abaixo do limiar de 240 casos por 100 000 habitantes (140).

O grupo etário com incidência mais elevada foi o dos 20 aos 29 anos (154 casos por 100 mil habitantes), registando-se uma tendência crescente em todos os grupos dos 20 aos 79. Entre as crianças, até aos 9 anos, a variação foi de 14% (123 casos por 100 mil habitantes), com a segunda maior taxa de incidência. Entre os maiores de 80 anos o aumento foi de 8% (97 casos por 100 mil habitantes).

A única descida, de 1%, foi entre os jovens dos 10 aos 19 anos (92 casos por 100 mil habitantes).

Próxima semana será decisiva para avaliar impacto nos serviços de saúde

No relatório de monitorização das linhas vermelhas, DGS e Insa deixam um alerta: a próxima semana servirá para perceber se houve inversão de tendência e se é expectável que a pressão seja sentida nos serviços de saúde. Embora com intensidade reduzida, a tendência da pandemia passou de estável para crescente.

“A pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são reduzidos, mas com possível inversão de tendência e início de fase de crescimento nos internamentos em UCI”, lê-se no documento. “A avaliação na próxima semana servirá para confirmar a possível inversão de tendência e início de fase de crescimento com impacto na pressão nos serviços de saúde.”

O número de camas ocupadas em Unidades de Cuidados Intensivos ficou nos 60 doentes internados, valor que corresponde a 24% do limiar definido como crítico de 255 camas ocupadas, o que demonstra, segundo o relatório, que “este indicador tem vindo a assumir uma tendência crescente”. O grupo etário com maior hospitalizações em cuidados intensivos é o dos 60 aos 79 anos — tendência crescente nas últimas semanas.