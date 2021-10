O treinador do Tottenham, o português Nuno Espírito Santo, elogiou esta sexta-feira Cristiano Ronaldo, do Manchester United, equipa que vai defrontar no sábado na Liga inglesa de futebol, considerando o compatriota “um dos melhores da história”.

“Faz sentir os portugueses muito orgulhosos, o Cristiano já nos deu muitos momentos de felicidade. Quando viajas a algum lado do mundo e te perguntam de onde és, a primeira coisa que dizem é Ronaldo. Isso é o que ele significa para nós”, afirmou o técnico em conferência de imprensa.

Nuno Espírito Santo considerou ainda o avançado português, que não marcou nas últimas quatro jornadas da Premier League, como “um dos melhores da história”.

Ronaldo, que esta época regressou ao United, já marcou seis golos em nove jogos nas diferentes competições.

O Tottenham vai receber no sábado o Manchester United, em jogo da 10.ª jornada da Liga inglesa, numa altura em que a equipa londrina está em sexto lugar, com 15 pontos, enquanto os ‘red devils’, que não vencem há quatro jornadas, estão em sétimo, com 14.