Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rivian, que tem nas mãos da Amazon 20% do seu capital, possuindo ainda uma associação com a Ford, figura entre as start-ups fabricantes de veículos eléctricos mais promissoras do mercado. Sobre o mesmo chassi, vai desenvolver um SUV (R1S) e uma pick-up (R1T) de grandes dimensões, além de um furgão igualmente eléctrico, de que a Amazon já encomendou 100.000 unidades.

A plataforma da Rivian é do tipo skateboard, típica dos veículos eléctricos 6 fotos

Depois de adquirir uma antiga fábrica da Mitsubishi, que reformulou para a produção de veículos a bateria, a Rivian arrancou já com a construção da pick-up, tendo montado 56 unidades até 22 de Outubro, 42 das quais já entregaram a clientes, sobretudo funcionários, segundo a Rivian. O ritmo actual aponta para apenas duas R1T por dia, um valor muito reduzido, mas compatível com um arranque mais problemático da linha de produção.

À medida que avançar o período de afinação da fábrica, o ritmo com que as pick-up saem de Irvine, na Califórnia, subirá em sintonia, sendo fácil recordarmo-nos das dificuldades que também a Tesla sentiu com o arranque e aceleração da produção do Model 3.

Já começaram a ser entregues a clientes as primeiras unidades da R1T da Rivian, que oferece várias versões com diferentes níveis de potência e de capacidade de bateria 13 fotos

A Rivian anunciou em tempos que tinham 48.000 encomendas da R1T para entregar a clientes, pelo que o ritmo de produção tem acelerar rapidamente. Além de também ter de fabricar a R1S na mesma linha de produção, a Rivian deverá ainda começar a montar o furgão comercial para a Amazon em Dezembro.