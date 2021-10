Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os pais de cerca de 1.500 alunos norte-americanos receberam um email com o mesmo aviso: nas escolas primárias de Mott Road, Fayetteville e Enders Road, todas no estado de Nova Iorque, não serão tolerados disfarces relacionados com a série televisiva Squid Game. O alerta foi feito a propósito do Halloween e numa altura em que as máscaras de personagens da série televisiva sul-coreana são das mais procuradas para o Dia das Bruxas. A notícia foi avançada pelo Wall Street Journal.

O facto de a série da Netflix ser ultra violenta, e de a essa violência estarem associados jogos infantis, têm levado escolas de todo o mundo a pedirem aos pais que não deixem os seus filhos assistir a Squid Game, já que começaram a ver replicações da série nos recreios. Em Portugal não há, por enquanto, relatos semelhantes.

“Observamos que alguns alunos têm jogado no recreio uma versão do Squid Game”, lê-se no email do diretor da Mott Road Elementary, que lembra os pais que a série é destinada a maiores de 16 anos. “Devido às preocupações sobre a potencial natureza violenta do jogo, é impróprio para jogos de recreio.”

Já ao Washington Post, o superintendente do distrito escolar de Fayetteville-Manlius, Craig Tice, afirmou que a mesma situação tem ocorrido nos recreios das suas escolas. “Por causa disso, os diretores queriam ter a certeza de que as nossas famílias estão cientes de que seria impróprio os alunos usarem máscaras desta série no Halloween.”

O risco, explicou Craig Tice, prende-se com “as mensagens potencialmente violentas associadas ao traje”.

A série sul-coreana é já o maior sucesso de sempre da Netflix e foi visto por mais de 140 milhões de pessoas desde que se estreou.

O enredo? Mais de 400 pessoas, com problemas financeiros, aceitam participar de um jogo com vários desafios (jogos tradicionais de crianças) em que os perdedores são eliminados, ou seja, são mortos.