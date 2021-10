Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era um dos poucos locais do mundo que nunca tinha registado qualquer infeção por Covid-19. Tonga, território composto por um conjunto de 117 ilhas na Oceânia, reportou esta sexta-feira o primeiro caso positivo, o que fez soar os alarmes das autoridades da saúde nacionais. O primeiro-ministro, Pohiva Tu’i’onetoa, admitiu mesmo que o país pode entrar em confinamento a partir de segunda-feira.

De acordo com a Al Jazeera, uma pessoa completamente vacinada, vinda da cidade neozelandesa de Christchurch num avião com 215 passageiros, que testou positivo ao chegar a Tonga. A equipa olímpica do país vinham também no mesmo voo, após ter estado retida na Nova Zelândia desde agosto, mês em que regressou de Tóquio, onde participou nos Jogos Olímpicos.

Siale ‘Akau’ola, ministro da Saúde de Tonga, anunciou que todos aqueles que estiveram no voo e não estavam vacinados terão de ficar em quarentena. Todos os habitantes foram ainda aconselhados a respeitar o distanciamento físico.

Embora não tendo registado qualquer caso, 48% da população de Tonga tem pelo menos uma dose da vacina, enquanto 31% já tinha completado o esquema vacinal.

Com 106 mil habitantes, Tonga tem seguido a estratégia “zero Covid”. As autoridades locais justificam-na por causa do sistema de saúde nacional precário.