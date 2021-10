Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A 15 de setembro, o Sporting foi anulado pelo Ajax em Alvalade. No primeiro jogo de regresso à Liga dos Campeões, os leões sofreram cinco golos, marcaram apenas um e caíram com estrondo em casa. A partir daí, porém, acabaram as escorregadelas: a equipa de Rúben Amorim leva quatro vitórias seguidas em Alvalade desde a goleada com os neerlandeses, leva seis vitórias seguidas para todas as competições e continua a reforçar a muralha defensiva, já que só sofreu quatro golos em 10 jornadas e tem já a melhor defesa dos últimos 29 anos.

Com os três pontos conquistados este sábado contra o V. Guimarães, o Sporting ultrapassou o Benfica, que empatou com o Estoril, e subiu à liderança da Primeira Liga em igualdade pontual com o FC Porto. Coates marcou pelo terceiro jogo consecutivo, algo que um defesa leonino não alcançava há 59 anos, e equiparou-se a Pote e Nuno Santos como melhor marcador da equipa nesta época com quatro golos. Eleito o Homem do Jogo, não só pelo golo decisivo mas também por mais uma exibição competente e segura, o central uruguaio voltou a repartir os louros com os colegas.

“A vitória de hoje é importante. Estávamos focados no nosso jogo, em casa, tivemos uma bonita atitude e um bonito trabalho. Sabemos que ainda falta muito mas é positivo continuar a ganhar, principalmente em casa. Dá mais confiança ao grupo e isso é o mais importante. Quanto aos golos, é o trabalho de toda a equipa e dos treinadores. Por vezes há estas aberturas e há que aproveitar”, explicou Coates na flash interview.

⚠️HISTÓRICO!!! Há 59 anos que um defesa do Sporting não marcava em 3 jogos consecutivos. ⏪Defesas leoninos a marcar em +3 jogos:

1960 ????????Lúcio [DC]

1961 ????????Morais [DD]

1962 ????????Morais [DD]

2021 ????????Coates [DC] pic.twitter.com/STFtqeBwRP — playmakerstats (@playmaker_PT) October 30, 2021

Já Rúben Amorim, também após o apito final, indicou que o Sporting conseguiu bater um adversário “bem organizado” que quis sempre “ter bola”. “Penso que começámos melhor, tivemos oportunidades, acabámos por marcar, foi anulado e depois aparece uma bola marcada a abrir o marcador. O V. Guimarães foi sempre perigoso nas transições mas nós controlámos bem, mais na primeira do que na segunda parte. Na segunda podíamos ter feito o segundo golo a abrir… A equipa precisa do segundo e às vezes até do terceiro golo para serenar. Apesar de estarmos confortáveis a defender, ao perder intensidade na frente, fruto do cansaço, os defesas ficam mais longe, os médios com muita gente e se não temos essa pressão, sofremos mais. Mas sabemos defender. Há mérito dos jogadores nesta sequência de jogos. Estão a dar tudo, a ganhar jogos e é merecido”, afirmou o treinador.

Com esta vitória, os leões somam 26 pontos à 10.ª jornada — os mesmos 26 pontos que tinham nesta altura na época passada, quando acabaram por sagrar-se campeões nacionais. Sobre o facto de ter conseguido chegar à liderança, embora partilhada, Amorim relativizou e defendeu que não tem “importância nenhuma”. “É como no ano passado. Faltam muitos jogos, jogos muito difíceis. Existe também esta sequência, com os jogos europeus, mas estamos a aguentar bem. Ainda assim, basta um empate para mudar tudo. Não há que olhar para a liderança mas sim para o que ainda temos de melhorar. É normal acontecer o que aconteceu na fase final deste jogo, com alguma distância nos setores”, terminou o técnico.