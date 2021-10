Adolfo Mesquita Nunes anuncia saída do CDS. "O partido em que me filiei deixou de existir"

O ex-deputado diz que não fundamenta “esta desfiliação nas profundas discordâncias com o rumo seguido pela direção eleita nem na avaliação que esta publicamente faz da minha honra e da minha militância”. “Todas as direções são conjunturais e a militância não deixa de fazer sentido se estivermos em desacordo com o discurso, ética e estratégia da direção do momento”.

Garante Adolfo Mesquita Nunes que esta desfiliação parte da “convicção de que o CDS é hoje, estruturalmente, um partido distinto daquele em que me filiei, um partido que quer afastar-se do modelo de partido que servi como dirigente”.

“Os tempos são outros, agora“, lamenta o ex-secretário de Estado do Turismo, acrescentando que “a diversidade é vista como fraqueza, perda de identidade, como se só houvesse uma única e legítima forma de ser do CDS”. No atual CDS-PP, nota, “a contemporaneidade é vista como uma ameaça, como se as novas gerações e as suas preocupações fossem a degenerescência de uma ordem moral ideal”.

Nunca me imaginei em discussões sobre se alguém do CDS pode não gostar de touradas, se pode ser vegetariano, se pode divorciar-se, se pode amar quem quiser, se pode não ser crente. Mas essas discussões vieram para ficar e dão bem conta das novas prioridades do partido.”

“Diz-se, com convicção, que há muitos de nós que não devemos estar aqui, que temos de ir embora”, afirma Adolfo Mesquita Nunes. “Acusa-se, com todas as letras, quem diverge de ter interesses clientelares ou políticos obscuros. E sempre, em tudo isto, um dedo acusador, moralista, de quem acha que no CDS só pode estar quem confirme uma suposta pureza cristã”, acrescenta.

O Conselho Nacional de ontem, em que o CDS desistiu, enquanto partido, de discutir e decidir em Congresso com que liderança e com que estratégia deve enfrentar as próximas eleições legislativas é apenas a confirmação de que o partido deixou de existir, com pensamento e estratégia autónoma, aceitando com entusiasmo o caminho para a nossa irrelevância, dependendo da bondade e caridade de terceiros.”

Adolfo Mesquita Nunes pergunta “como é possível que o CDS aceite que uma direção retire aos militantes o direito de escolher o seu líder e a sua estratégia; e que o faça num Conselho Nacional ilegalmente convocado e ignorando as decisões do órgão jurisdicional do partido; e ainda para mais para manter uma direção cujo mandato termina em janeiro?”

“Este não foi o partido em que me filiei”, lamenta. “O CDS transformou-se noutra coisa. É legítimo que o faça. Assim como é legítimo que eu escolha desfiliar-me agora que essa transformação se cristalizou. Até ao último dia acreditei que era possível inverter este rumo. Vejo hoje que este se tornou irreversível”, afirma, garantindo que sai do partido “em nome da liberdade”.