José Cláudio Nunes, o empresário que apresentou uma proposta milionária para salvar a Dielmar, foi acusado em abril, pelo Ministério Público, dos crimes de burla e falsificação, depois de, alegadamente, ter inventado empresas e prometer empregos falsos a três pessoas, em 2019.

A informação é avançada pelo jornal Público. José Cláudio Nunes tentado bular pelo menos três pessoas, com promessas falsas de emprego para empresas fictícias. O mesmo jornal revela ainda que José Cláudio Nunes “terá, alegadamente, prometido patrocínios para eventos culturais, valores que depois nunca se concretizaram, e chegado a celebrar contratos de compra e venda para a aquisição de imóveis e estabelecimentos de diversão nocturna em negócios que não avançaram”.

A Dielmar, empresa têxtil de Alcains (Castelo Branco), abriu insolvência no passado mês de agosto e tem uma dívida de 16 milhões de euros. A proposta de José Cláudio Nunes levantou suspeitas de imediato uma vez que o valor de 10 milhões de euros que apresentou é muito superior aos 410 mil euros da outra proposta em cima da mesa, feita pela empresa Outfit 21, de Leiria.

O próprio administrador judicial, na resposta a José Cláudio Nunes – que consta do processo Dielmar no Tribunal do Fundão –, revelou reservas em relação ao empresário. “Atentos todos os seus contactos, dos quais constam sucessivas promessas, adiamentos e manifestações, até ao presente momento não concretizados, este seu email enviado às 2h50 do dia 26 de Outubro de 2021, afigura-se-me de certa forma extemporâneo e estranho”, lê-se num email citado pelo Público.

Depois de fazer a proposta por email, o suposto empresário foi convidado a estar presente numa assembleia de credores para a apresentar. Compareceu e fez a defesa da sua proposta durante uma hora. Mas as dúvidas sobre José Cláudi Nunes são muitas.

Nem as fontes no Governo ligadas ao processo Dilemar contactadas pelo Público nem as associações do setor têxtil e vestuário ouviram alguma vez falar de José Cláudio Nunes. O jornal Público não conseguiu apurar o desfecho da participação de Nunes neste processo.