“Ela era minha amiga, levei-a a jantar no primeiro dia de filmagens”. O vídeo que mostra Alec Baldwin a falar pela primeira vez desde que disparou acidental e mortalmente sobre Halyna Hutchins, a diretora de fotografia do filme Rust, foi partilhado pelo tablóide online TMZ. Acompanhado pela mulher, Hilaria Baldwin, o ator disse que não tem permissão para falar sobre o que aconteceu porque “está a decorrer uma investigação”.

“Recebi uma ordem do Departamento do Xerife em Santa Fé. Não posso responder a nenhuma pergunta sobre a investigação. Não posso“, disse Baldwin. Perante a insistência dos repórteres, acabou por não esconder a emoção. “No dia em que cheguei a Santa Fé para começar a filmar, levei-a para jantar com o realizador, Joel. Ela era minha amiga!”

Hylaria, que filmou o momento com o seu telemóvel, ainda tenta interromper um homem que faz pergunta a Baldwin. Contudo, o marido pede que não o faça e permite que mais perguntas lhe sejam feitas: “Éramos uma equipa muito experiente a filmar um filme juntos e este evento horrível aconteceu”, afirmou numa das respostas.

A uma das questões que lhe é feita à beira da estrada, Baldwin chega a referir que não sabe até que ponto está disposto a entrar num debate sobre a proibição de armas de fogo em filmes de Hollywood — algo que tem sido bastante discutido desde o incidente. “Quantas balas foram disparadas em filmes e programas de TV nos últimos 75 anos? Isto é a América. Quantas balas foram disparadas, quase todas sem incidentes?”, questionou.

No final do filme de quatro minutos, que foi filmado no estado de Vermont, nos EUA, o ator e a mulher — que têm seis filhos — apelam aos paparazzi para pararem de os perseguir e não lhe são feitas mais questões.

Em declarações à Insider na semana passada, Matthew Hutchins já tinha revelado que tinha estado em contacto com Baldwin e disse estar “sem palavras” para falar sobre a situação. “Não vou poder comentar os factos ou o processo daquilo por que estamos a passar neste momento, mas agradeço que todos tenham sido muito simpáticos”, lamentou Matthew, que tem 38 anos.

O acidente que matou Halyna Hutchin aconteceu por volta das 13h50 (17h50 em Lisboa) de 21 de outubro e, segundo o gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé, a investigação “permanece aberta e ativa”. A diretora de fotografia, que tinha 42 anos, estava nas filmagens do filme Rust, que tem Baldwin como produtor e ator, no Bonanza Creek Ranch, um rancho que tem servido de palco para a rodagem de dezenas de filmes. Halyna Hutchins foi transportada de helicóptero para o Hospital da Universidade do Novo México, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.