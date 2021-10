Covid-19. Sábado com mais novos casos desde 12 de setembro

O relatório de situação da DGS aponta, também, para mais três óbitos atribuídos à infeção pelo novo coronavírus, depois das quatro mortes da véspera.

Todos os (três) óbitos foram relativos a pessoas com mais de 80 anos, segundo os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS). Dois dos óbitos foram registados na região centro do país, com mais um terceiro em Lisboa e Vale do Tejo.