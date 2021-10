Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Joacine Katar Moreira vai apresentar queixa contra Pedro dos Santos Frazão, vice-presidente do Chega e vereador em Santarém, devido a uma publicação no Twitter em que modificou um autocolante que se encontrava na porta do gabinete da deputada não-inscrita. Onde se lia “Descolonizar este lugar” e passou a ler-se “Desconizar este lugar”.

“Senhora Deputada, prepare-se para desconizar a Assembleia da República! Se a porta ficar estragada pelo autocolante espero que lhe enviem a fatura do arranjo. Ciau, querida!”, escreveu o dirigente do Chega na rede social, numa altura em que, tendo em conta o chumbo do Orçamento do Estado e a separação entre Joacine e o Livre, a deputada poderá não ter lugar no Parlamento após as eleições antecipadas.

Senhora Deputada, prepare-se para desco**nizar a Assembleia da República!

Se a porta ficar estragada pelo autocolante espero que lhe enviem a fatura do arranjo.

Ciau, querida! ???????????? https://t.co/9vhP9p9cJY pic.twitter.com/h4HWxQ1iwT — Pedro Frazão (@PedroSFrazao) October 28, 2021

A publicação de Pedro dos Santos Frazão no Twitter surgiu em resposta a um post de Joacine em que reagia ao chumbo do Orçamento do Estado ao dizer que “esta esquerda não serve a esquerda”. Depois da fotografia do vice-presidente do Chega, a deputada não-inscrita escreveu ainda que é um “elogio” os “fachos” comemorarem a sua saída do Parlamento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Isso para mim é o maior dos elogios. Sou o contrário de tudo o que vocês querem e precisam. Fico contente por provocar-vos azia e espuma amarga nos cantos da boca”, assumiu, deixando claro que a luta “anti-racista” não termina.

Fachos comemoram a minha saída do parlamento. Isso para mim é o maior dos elogios. Sou o contrário de tudo o que vocês querem e precisam. Fico contente por provocar-vos azia e espuma amarga nos cantos da boca.

Mas se pensam que a luta anti-racista terminou aqui, estão enganados. pic.twitter.com/w95He8LL6n — JoacineKatarMoreira ???? (@KatarMoreira) October 28, 2021

A deputada que foi eleita para a Assembleia da República revelou ao Jornal de Notícias que irá apresentar queixa “em todas as organizações civis e judiciais” e confirmou-o ao Observador. Para Joacine, este é um ataque misógino direcionado para si e para todas as mulheres e tem de ter consequências.

“É uma imagem que é absolutamente representativa de um partido que é racista e, ao mesmo tempo, misógino e homofóbico“, afirmou ao JN, tendo realçado não só a “desfaçatez” de o vereador do Chega ter tirado a fotografia, assim como o “descaramento e à vontade de a publicar”.

Ao Observador, Pedro dos Santos Frazão disse que “a publicação pretendia ser humorística“, mas compreende que a mesma “esteja no limite”.

“Não sou pseudo-moralista e não podia deixar de responder, usando de algum humor, a uma deputada que passou dois anos com discurso de ódio contra Portugal e contra o Partido Chega”, justificou o vice-presidente do Chega, que argumentou com o facto de Joacine Katar Moreira ter publicado “várias imagens atentatórias a tudo o que é português e a grandes portugueses da história deste país”, referindo-se à imagem que partilhou nas redes sociais onde se vê o Padrão dos Descobrimentos a “levantar voo”.