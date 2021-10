Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A dois dias do arranque da 26.ª Conferência sobre Mudança Climática da ONU (COP26), Greta Thunberg exigiu junto ao banco Standard Chartered, em Londres, o fim dos investimentos em combustíveis fósseis. Uma mensagem que reiterou na sua conta de Twitter: “Parem de financiar a nossa destruição”.

School strike week 167. Today we’re outside @StanChart asking them to stop funding our destruction. Banks still pour fantasy amounts into fossil fuels, destabilising the planet and putting many people’s lives at risk. #FridaysForFuture #CleanUpStandardChartered #UprootTheSystem pic.twitter.com/6N9EI2A7fR — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 29, 2021

Já em entrevista à BBC, garante que “a mudança é possível” se a pressão sobre os políticos continuar.

O protesto onde a ativista climática marcou presença fez parte de um conjunto de manifestações junto a instituições financeiras no Reino Unido, antecipando o início da cimeira do clima das Nações Unidas, em Glasgow.

Se Thunberg foi convidada para discursar na conferência, a própria responde que “não, oficialmente”. “Isto não é sobre mim. Muitas pessoas, talvez, tenham medo de convidar demasiados jovens radicais, que os façam parecer mal”, destaca ainda.

No seguimento das representações no COP26, os países mais pobres e, ao mesmo tempo, os mais afetados pelas mudanças climáticas estão “sub-representados”, enquanto outras nações enviam “muitos e muitos” delegados, algo que “não é justo”, considera Greta. As negociações não terão sucesso se o mundo “continuar a ignorar a responsabilidade histórica” dos países industrializados para atingir as metas de carbono.

Mudar “não recai sobre uma única pessoa”, salienta, referindo-se a Joe Biden, que prometeu, em abril — durante uma cimeira sobre o clima convocada pelos Estados Unidos — descarbonizar a economia dos EUA inteiramente até 2050, cortar as emissões de gases com efeito estufa do país entre 50% e 52% até 2030 (relativamente aos níveis de 2005) e passar a liderar a luta global contra o aquecimento global. “Mas, claro, quando és o líder do país mais poderoso do mundo, tens muitas responsabilidades”, acrescenta Greta Thumberg na mesma entrevista.

A ativista pede aos EUA que vão mais longe nos objetivos, porém não esquece que o país está a expandir a infraestrutura de combustíveis fósseis. Para a jovem, é um “claro sinal” de que não estão “realmente” a tratar a crise climática como uma “emergência”.

A COP26 decorre em Glasgow, na Escócia, a partir de 31 de outubro e vai reunir chefes de Estado de todo o mundo que apresentam na conferência as suas propostas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, e travar assim o avanço do aquecimento global.