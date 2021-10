Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A greve dos enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde (SNS) marcada para os dias 3 e 4 de novembro no continente vai ser desconvocada, avança esta sexta-feira o Público. Num contexto de incerteza política devido ao chumbo do Orçamento de Estado 2022, os sindicatos decidiram desmarcar a paralisação.

Sete sindicatos enfermeiros convocaram a greve em meados de outubro. Na base da decisão, esteve a ausência total de diálogo por parte do ministério da Saúde em querer ouvir as reivindicações destes profissionais de saúde, que sinalizam que “não são valorizados” na sua carreira.

Além disso, os sindicatos pretendem que o Governo garanta a admissão imediata de enfermeiros, respeitando a norma de cálculo de dotações seguras dos cuidados de enfermagem, bem como a consagração efetiva da autonomia das instituições para contratarem profissionais.

Esta quinta-feira, os sete sindicatos estiveram reunidos em frente do Parlamento, numa manifestação em que reclamaram justiça e respeito. Já nessa altura, Carlos Ramalho, presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, assinalava que as estruturas sindicais estavam “a refletir” sobre se a paralisação se manteria.

A decisão dos sindicatos, a que o Público teve acesso, deverá ser oficializada este sábado.