Foi um balde de água gelada para o Benfica sofrer um golo ao minuto 90, este sábado, no campo do Estoril. O cabeceamento certeiro de Rosier mesmo em cima do final acabou por dar um ponto à equipa da linha de Cascais e tirar dois às águias, que estiveram desinspiradas. Jorge Jesus não teve problemas em admitir o que o resultado significa para a sua equipa, falando num “resultado difícil de gerir”.

“Perdemos dois pontos nitidamente. Pusemo-nos a jeito. Tivemos várias hipóteses para fazer o 2-0, a equipa acabou por não fazer e o futebol muitas vezes é isto. Numa bola parada podes ser surpreendido e foi o que nos aconteceu aos 90 minutos. A equipa do Estoril é uma boa equipa, bem organizada e não é fácil ganhar aqui, mas nós entrámos no jogo a ganhar, entrámos no jogo por cima, entrámos mais fortes na primeira parte do que o Estoril e na segunda parte ainda melhor. Na última meia hora tivemos bolas fáceis para poder finalizar, fazer o 2-0 e acabar com o jogo”, começou por dizer Jorge Jesus na flash interview à Sport TV.

O treinador do Benfica frisou que “há sempre a esperança do adversário” que mesmo “sem ter oportunidades de golo, pode acontecer algo numa bola parada ou num contra-ataque”. “Eles foram premiados com o golo aos 90′, uma bola parada, mas é um resultado muito penalizador para aquilo que o Benfica merecia, que era sair daqui com uma vitoria. É um resultado que psicologicamente mexe com a equipa.”

“Não ganhares quando podes ganhar este jogo, não vou dizer fácil, mas podes ganhar este jogo pelo menos com a vantagem que tinhas e acabas por perder dois pontos… estes resultados deixam-nos um pouco desmoralizados, porque já não esperávamos que isso pudesse acontecer”, frisou.

“São ciclos. É verdade que não temos ganhado tanto como vínhamos a fazer”, disse o técnico, que na linha do que disse na antevisão ao jogo deste sábado, afirmou que o “facto de jogares de três em três dias também não justifica tudo”.

“A equipa tem sido rodada, hoje jogaram seis jogadores que não jogaram em Guimarães, mas notou-se que quando fiz uma outra alteração perdemos alguma velocidade. Também é verdade que os jogadores mais velozes estavam no jogo, mas não é motivo… a bola que sofremos de canto é a partir de um lançamento lateral, a equipa desconcentra-se a falar com o árbitro, a dizer que a bola era do Benfica. E de facto era. Mas não interessa. O árbitro marcou ao contrário, desposicionámo-nos e levámos o golo de canto. Ainda por cima a equipa continuou a discutir com o árbitro e não se concentrou. É desmoralizador pelo que o Benfica fez na segunda parte, porque teve várias oportunidades para fazer o 2-0. Mas não fez e acontece a quem se põe a jeito”, frisou.

Jorge Jesus afirmou que vai ser difícil alcançar novamente a liderança, perdida pelo menos para o FC Porto à hora do final do encontro do Benfica, e que a sua equipa vai “à procura de conquistar novamente a primeira posição, que é o objetivo”.