Quando Alec Baldwin apontou para a câmara e disparou na sua direção, nenhum projétil devia ter saído do revólver Colt. A pistola, um adereço usado no filme “Rust”, era uma arma fria. Foi isso que o assistente de produção, Dave Halls, disse bem alto no local do ensaio. Para a equipa de produção e para o elenco isso significava apenas uma coisa: aquela arma não estava carregada, nem com pólvora seca nem com balas verdadeiras.

Por isso, quando Baldwin disparou em direção à câmara, no meio da igreja, vestido de cowboy, nenhum projétil devia ter seguido na direção de Halyna Hutchins e Joel Souza.

O que se passou naquele dia em que a diretora de fotografia morreu e em que o realizador foi atingido num ombro começa a ficar mais claro à medida que os depoimentos das testemunhas vão sendo divulgados pela imprensa norte-americana. Uma das notícias mais recentes dá conta, segundo a Fox News, de um terceiro mandado de busca onde é revelado que uma quarta pessoa manuseou a arma.

Se andarmos no sentido contrário aos ponteiros do relógio, os acontecimentos são os seguintes: Alec Baldwin dispara o revólver depois de Dave Hall lhe ter entregue a arma fria. Dave Hall recebeu a Colt .45 das mãos da armeira da produção, Hannah Gutierrez. E a responsável pelas armas recebeu a pistola de Sarah Zachry, que tinha a seu cargo os adereços do filme.

O gabinete do Xerife de Santa Fé já confirmou que Sarah Zachry vai ser ouvida, uma vez que foi uma das pessoas que manuseou a arma de onde saiu a bala que matou Halyna Hutchins. Inicialmente, não era certo se a munição era verdadeira ou não, mas essa dúvida já foi dissipada pelo xerife: era uma bala de chumbo.

Como foi parar lá dentro? Gutierrez diz não saber, enquanto Halls já confessou que não tem certeza que a arma tenha sido verificada.

Antes de as duas mulheres tocarem no revólver, a arma deu outras voltas pelo set. Hannah Gutierrez, segundo contou no seu depoimento, examinou essa e outras armas no dia do acidente para ter certeza de que não eram quentes, ou seja, que não estavam carregadas com pólvora seca ou munição real. Depois disso, todo o armamento foi guardado num cofre, no interior do camião de adereços. Segundo Gutierrez, eram poucas as pessoas que sabiam a sua combinação e foi Sarah Zachry quem foi buscar a Colt ao cofre, depois da pausa para a equipa almoçar.

No entanto, um pormenor novo surgiu. Durante a hora de almoço, a munição ficou sem guarda num carrinho no set.

O que aconteceu entretanto? A essa pergunta o xerife de Santa Fé ainda não sabe responder. O que sabe é quando Alec Baldwin apontou para a câmara e disparou na sua direção, nenhum projétil devia ter saído do revólver Colt. Mas saiu: Halyna Hutchins estava ao lado de Joel Souza quando um barulho do disparo o assustou. Quando o realizador olhou para Halyna, viu-a a sangrar, agarrada ao estômago e, nesse momento, Souza percebeu que ele próprio perdia sangue.

Qual o caminho anterior da bala e que dedos a colocaram no canhão é o que o xerife Adan Mendoza ainda tem de descobrir.