Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pedro Rodrigues, deputado social-democrata, antigo líder da JSD e um dos apoiantes mais influentes de Paulo Rangel, entende que Rui Rio está a tentar evitar a “todo custo” enfrentar o “veredicto dos militantes protegendo as suas posições pessoais”.

“No PSD não podemos ter medo de ouvir os militantes, nem de desenvolver debates clarificadores e transparentes. É dessa clareza e dessa confrontação interna que resultam projetos legitimados que asseguram a vitalidade do PSD e a possibilidade de assumirmos a nossa verdadeira vocação maioritária em Portugal”, argumenta Pedro Rodrigues.

Numa nota enviada ao Observador, o deputado social-democrata acusa ainda Rui Rio de estar a fazer “ataques estéreis” ao Presidente da República para condicionar o Presidente da República. “Colocar Portugal Primeiro significa permitir ao Presidente da República exercer as suas competências constitucionais e permitir, como é vontade da maioria dos militantes, que os calendários internos do PSD se adaptem à exigente situação política que vivemos.”

“A invocação do interesse nacional para justificar a urgente marcação de eleições, suspendendo a democracia interna do PSD é profundamente ofensiva do nosso património histórico e absolutamente inaceitável.

O que parece é que Rui Rio e a sua direção estão a promover o seu próprio interesse pessoal esquecendo o interesse do país e do partido”, continua Pedro Rodrigues.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Como pode o PSD submeter-se a eleições legislativas com um processo eleitoral interno suspenso? Como pode o PSD querer liderar uma maioria reformista em Portugal se não permite aos seus militantes pronunciar se sobre essa alternativa?”, remata o social-democrata.