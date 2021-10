O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, ofereceu este sábado uma piroga para transporte de pessoas e carga, aos habitantes de Caravela, última ilha do arquipélago dos Bijagós, num gesto considerado como “ato extraordinário”, pelo governador local.

Para o governador de Bolama e Ilhas Bijagós, Quintino Rodrigues, o apoio de Umaro Sissoco Embaló vem colmatar uma falta que os habitantes das ilhas de Carache, Caravela e Nago tinham “desde sempre”.

Nunca existiu uma embarcação de carreira que servisse de transporte para as populações destas três ilhas com o resto do país. As viagens eram feitas através de pirogas dos pescadores que passam por aquelas ilhas”, explicou à Lusa Quintino Rodrigues.