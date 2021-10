O Rio Ave, da II Liga portuguesa de futebol, anunciou a renovação de contrato com o defesa-direito Costinha, que agora fica ligado ao emblema vila-condense até 2026.

O jogador de 21 anos, que completou a sua formação no Rio Ave, tinha um contrato válido até 2023, mas, tendo em conta a evolução demonstrada nesta e na última época, os responsáveis do emblema vila-condense decidiram acrescentar três anos à ligação.

“O Costinha é um jovem com talento, que tem crescido no Rio Ave, e que personifica bem a aposta que temos realizado, nos últimos anos, na valorização dos nossos jovens jogadores”, disse António Silva Campos, presidente do clube nortenho.

Já o lateral-direito, que é também internacional pelas seleções jovens portuguesas, mostrou-se “orgulhoso e feliz pela aposta feita pelo clube” nas suas capacidades, e prometeu corresponder, “ajudando o clube no objetivo de regressar à I Liga”.

Costinha estreou-se pela equipa principal dos vila-condenses apenas na época passada, realizando 10 jogos, tendo esta temporada já completado a presença em 13 partidas, em que apontou três golos.