Ronaldo apareceu pronto para o combate e o Manchester United foi de pugilista bêbedo a vencedor por KO

Em francês, pode dizer-se débâcle. Em inglês, pode dizer-se catastrophe. Em português, pode dizer-se hecatombe. No fundo, independentemente da expressão escolhida, todas as línguas do mundo podem encontrar uma palavra pertinente para explicar o que aconteceu em Old Trafford, no passado domingo, quando o Manchester United foi goleado, humilhado e anulado pelo Liverpool.

Ainda assim, confirmou-se o cenário que tinha transpirado logo após o apito final: as ondas de choque foram maioritariamente externas e não internas, com Ole Gunnar Solskjaer a manter-se no comando da equipa depois de uma reunião decisiva da cúpula do clube logo no início da semana. Apoiado por Alex Ferguson e pela maioria dos elementos da direção do Manchester United, o treinador norueguês voltou a resistir, viu a confiança ser renovada por pelo menos mais um jogo e sobreviveu às notícias de que Antonio Conte estaria disponível para assumir os red devils.

O problema era que, já este sábado, o desafio de Solskjaer não era menor. Em Londres, contra o Tottenham de Nuno Espírito Santo, o Manchester United tinha de vencer para inverter uma série de quatro jornadas sem ganhar na Premier League e não perder mais pontos para os principais rivais. Já o treinador, a título individual, tinha de vencer para continuar a ter trabalho — ainda que não esperasse que esses três pontos lhe dessem garantias.

“Tenho falado com a direção e não estou à espera de garantias de nada. Quando há uma exibição daquelas e uma série como aquela em que nós estamos, não fico à espera disso. O meu trabalho é colocar as coisas a funcionar e é isso que estou a tentar fazer. Não estou aqui para pedir garantias (…) Aquele jogo foi como se nós fôssemos um pugilista bêbedo a levar socos, a ficar KO nos primeiros quatro minutos, logo no primeiro round. Sofremos um golo, quisemos responder e abrimo-nos muito. É extraordinário como o Tyson Fury, por exemplo, mantém a compostura depois de ir ao chão umas vezes. Conta até seis ou oito e está pronto para lutar outra vez. É aí que as nossas mentalidades têm de ser melhores”, explicou Solskjaer na antevisão da visita ao Tottenham, utilizando uma curiosa analogia com o pugilista britânico, natural de Manchester, que já foi campeão do mundo de pesos-pesados.

Ora, contra o Tottenham e para não voltar a levar socos como um pugilista bêbedo, Solskjaer protegeu-se. Pela primeira vez em quase um ano, o Manchester United atuava com três centrais — Lindelöf, Varane e Harry Maguire eram todos titulares, com o francês a voltar de lesão. McTominay rendia Pogba no meio-campo, já que o médio cumpria castigo depois de ter sido expulso contra o Liverpool, e Cavani surgia no onze inicial à frente de Bruno Fernandes e perto de Cristiano Ronaldo, com Sancho, Greenwood e Rashford a começarem todos no banco. Do outro lado e depois de uma derrota com o West Ham na última jornada, Nuno Espírito Santo fazia apenas duas alterações e trocava Reguilón e Ndombele por Ben Davies e Lo Celso.

Os primeiros instantes da partida permitiram perceber desde logo qual era o objetivo de Solskjaer ao lançar Cavani: com Ronaldo a recuar muito pouco para defender, era o uruguaio quem desempenhava esse papel e procurava tapar Højbjerg, com o Manchester United a atuar num quase 3x5x1 sem bola. A primeira parte desenrolou-se de forma viva e desamarrada mas era notório que ambas as equipas tentavam proteger-se e apresentar-se com algumas cautelas, explorando as debilidades adversárias a pouco e pouco e tentando aproveitá-las para chegar com perigo ao último terço.