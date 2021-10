Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma terceira dose da vacina da Pfizer/BioNTech tem uma eficácia de 92% a prevenir casos graves da doença Covid-19, segundo as conclusões de um estudo de larga escala feito em Israel e publicado esta sexta-feira na revista Lancet.

Este foi um estudo que envolveu 728.321 pessoas que receberam a terceira dose, comparando-as com um grupo de controlo quase da mesma dimensão composto por pessoas que apenas receberam duas doses (pelo menos cinco meses antes).

Comparando os dois grupos, concluiu-se que a terceira dose implica uma eficácia de 93% a evitar que os casos de Covid-19 necessitem de tratamento hospitalar. Na prática, entre as pessoas que tiveram só as duas doses houve 231 que tiveram de ser internadas e entre as que receberam a terceira dose apenas houve 29 casos semelhantes.

No mesmo sentido, a taxa de eficácia foi de 92% na doença grave – houve 157 casos de doença grave entre pessoas com duas doses e apenas 17 entre aqueles que tiveram uma terceira inoculação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O estudo revelou, ainda, que entre aquelas pessoas que receberam a terceira dose houve sete mortes atribuídas à Covid-19. No grupo de controlo, que apenas teve duas doses, houve 44 mortes.

Este trabalho foi realizado entre os dias 30 de julho de 2020 e 23 de setembro de 2021, com a mediana das idades dos participantes de 51 anos. “Os resultados demonstram de uma forma muito convincente que uma terceira dose da vacina é extremamente eficiente“, comentou Ran Balicer, um dos responsáveis pelo estudo, citado pelo Times of Israel.