Em Novembro, há um novo item de interesse a enriquecer a colecção do Atelier Renault. Trata-se de um protótipo do 4L que passou pela transformação do designer Mathieu Lehanneur e desse trabalho artístico resultou um veículo com cunho hoteleiro. Chama-se Suite Nº 4 e propõe-se rivalizar com a melhor ou mais luxuosa unidade hoteleira. Simplesmente porque estas não se deslocam, ao contrário deste quarto improvisado na traseira do 4L.

“Suite Nº 4 é uma nova experiência de mobilidade e viagem. Eu queria fundir os mundos dos automóveis e da arquitectura para criar um quarto de hotel ao ar livre. Melhor do que a mais requintada suite palaciana, o carro está exactamente onde queremos que ele esteja, seja à beira-mar, no meio de um campo ou a circular na cidade com que sempre sonhámos”, explicou o Mathieu Lehanneur, antes da apresentação desta criação na Christie’s, em associação com a Maison & Objet, cuja próxima feira vai também exibir o 4L em jeito de hotel sobre rodas, de 21 a 25 de Janeiro de 2022.

O concept mantém as linhas do clássico 4L, divergindo apenas por substituir parte da carroçaria e do portão traseiro por “janelas” de policarbornato transparente. Não há privacidade mas, em contrapartida, a luz invade o habitáculo e oferece uma sensação de maior espaço a bordo. Para tal, o designer recorreu ainda a um outro expediente: quando a tampa da bagageira é aberta, é possível fazer deslizar (qual gaveta) uma plataforma de madeira, que amplia a área desta suite ambulante.

No interior domina o revestimento a veludo amarelo no tablier e nos bancos da frente, ao passo que atrás surgem muitas almofadas, num tom menos enérgico, a compor a suite móvel. Segundo a marca, tal como acontecia no original, todos os materiais utilizados na reconversão deste Renault 4L são feitos artesanalmente em França.

Mais interessante seria saber qual o esquema eléctrico que anima este concept. Mas, sobre isso, a marca do losango não acrescenta nada. Refere apenas que a Suite Nº 4 monta no tejadilho do antigo 4L “painéis solares transparentes que deixam passar a luz e ajudam a carregar a bateria do carro, que foi transformado num modelo 100% eléctrico”. Tal como será o novo 4L, cuja revelação (ainda como protótipo) ocorrerá antes do final deste ano, potencialmente em Dezembro, ao que o Observador conseguiu apurar. Será com essa apresentação que a marca francesa vai fechar com chave de ouro a celebração do 60.º aniversário do seu radical hatchback.

Mas depois ainda vai ser preciso esperar pela versão de produção, o que só deverá acontecer em 2025, na forma de um crossover que irá substituir o actual Twingo Electric e sob a denominação comercial Twingo4EVer – nome que, de uma assentada, alude à quarta geração do citadino (Twingo) e ao retorno do R4 (4) como modelo exclusivamente a bateria (EV). De acordo com a AutoVisie, o Twingo4EVer e o futuro Renault 5 eléctricos vão recorrer à plataforma CMF-B/EV da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi e a intenção será comercializá-los por valores abaixo de 20.000€.

Luca de Meo, que lidera o grupo, já antecipou que o preço dos veículos eléctricos deverá convergir, “em 2025 ou 2026”, para valores equivalentes aos de modelos a combustão da mesma bitola. Resta esperar para saber se essa convergência se fará à conta da evolução das baterias ou se, como alguns meios sugerem, a Renault equaciona recorrer a acumuladores mais baratos (baterias de fosfato de ferro de lítio, as LFP).