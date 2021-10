A Turquia deportou mais de 8.500 combatentes estrangeiros, suspeitos de terrorismo, desde o início da guerra civil na síria, há 10 anos, avançou hoje o Ministério da Administração Interna turco.

De acordo com um comunicado do Governo, citado pela agência de notícias Associated Press (AP), 8.585 combatentes estrangeiros foram “deportados como resultado dos esforços da Turquia para garantir a sua segurança dentro e fora da fronteira”, desde 2011.

Desde o início da guerra civil na Síria, foram expulsos da Turquia suspeitos de terrorismo oriundos de 102 países, incluindo 1.075 de Estados-membros da União Europeia (UE) e 44 dos Estados Unidos da América.

Nos primeiros 10 meses deste ano, a Turquia deportou 61 suspeitos, de oito países da UE.

Os combatentes estrangeiros deixaram os seus países de origem para se juntar a grupos como o autoproclamado Estado Islâmico, ou o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

A Turquia levou a cabo três campanhas militares no norte da Síria desde 2016 e mantém uma presença militar na província de Idlib, no noroeste do país, bem como noutras áreas dentro da fronteira síria.

Atualmente, o país liderado por Recep Tayyip Erdogan tem em curso operações contra o PKK no norte do Iraque.

O Estado Islâmico realizou uma série de grandes ataques terroristas em solo turco em 2015 e 2016, depois de o país se ter juntado à coligação internacional para combater o grupo terrorista.

Já o conflito com o PKK causou dezenas de milhares de mortes desde que o grupo lançou a sua campanha armada no sudeste da Turquia, em 1984.