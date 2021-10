"Uprising". A história negra da velha Britânia

“Fire”, “Blame” e “The Fronte Line” são os títulos dos três episódios sensivelmente de uma hora cada. Começamos então no contexto socio-político, passamos para os acontecimentos daquela noite de 18 de Janeiro e seguimos pelas investigações inconclusivos e pelo rebentamento da revolta que afetaria a forma como brancos e negros ingleses se relacionaram durante toda a década que então começava. Da Black People’s Day of Action, o primeiro verdadeiro protesto organizado dos ingleses negros que levaram às ruas 15 a 20 mil pessoas, solidárias com as vítimas do incêndio de New Cross, em Março de ’81, aos motins de Brixton, que durante dois dias de Abril expiaram com violência e terror o ódio até ali contido de parte a parte e o momento decisivo que colocou, pela primeira vez, a juventude branca a lutar pelos direitos dos negros.

Steve McQueen e James Rogan, com quem partilha a realização, contam a história destes dias de forma delicada e equilibrada, nunca panfletária nem assoberbada pela vontade de, de algum modo, fazer justiça 40 anos depois. Concentram-se nas pessoas, nos pormenores dos acontecimentos, em levar-nos lá, àquela noite primordial do incêndio, compreendendo quem era cada um, que vidas normais ali estavam em jogo, a fragilidade da vida e de como ela pode mudar de um momento para o outro, totalmente fora do nosso controlo. Ouvem vítimas, pais e mães, amigos, viúvas. Mas também a polícia, os investigadores, os ativistas, todos os lados. Recordam as notícias, o contexto, aproximam-se das personagens, mas com pudor, mantendo a distância como McQueen não faz nas suas obras ficcionais. Deixam-nos tirar as nossas conclusões sobretudo porque nos deixam com as pessoas.

As pessoas, como George Rhoden, um polícia negro que teve de proteger os manifestantes da Frente Nacional que gritavam máximas racistas, atacado por manifestantes negros que o chamavam de traidor, protegido pelos colegas brancos que, instantes antes, rosnavam insultos racistas como se ele não estivesse ali ou não tivesse aquela cor de pele. Pessoas. Iguais em 1981 e 2021. Brancas ou negras. Em New Cross ou aqui. Com o fogo ainda a lavrar.