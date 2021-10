Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Desde 1992 que o Mondeo se assume como o porta-estandarte da Ford no mercado europeu. Mas depois de quase 20 anos e quatro gerações no mercado, o Mondeo, disponível em versão berlina e carrinha, começa a apelar a cada vez menos clientes. Nos primeiros nove meses de 2021, não entregou mais de 10.427 unidades, o que levou já a Ford a anunciar que a produção do modelo na fábrica de Valência irá ser descontinuada em Março de 2022.

A prova de que, por um lado, o Mondeo está a ficar ultrapassado e, por outro, os eléctricos estão a atrair cada vez mais interessados, reside no simples facto de, nos primeiros nove meses do ano, o Mustang Mach-E ter entregue 15.602 unidades. A vantagem do Mach-E torna-se ainda mais representativa se considerarmos que, nos nove meses de Janeiro a Setembro, o SUV eléctrico teve poucas unidades para entregar no mercado europeu nos quatro meses iniciais (335 veículos), em parte porque o Mustang a bateria, de momento, só é produzido no México e na China.

Se considerarmos exclusivamente as unidades transaccionadas no 3º trimestre, então o Mach-E vendeu 10.161 Mustang, cerca do triplo do Mondeo. Isto embora a berlina equipada em exclusivo com motores de combustão seja substancialmente mais barata do que o SUV eléctrico.

À medida que a Ford reforce as entregas das versões mais acessíveis do Mach-E, equipadas com a bateria mais pequena (a Standard Range, ainda assim com uns generosos 75,7 kWh), em vez daquela com maior capacidade (a Extended Range, com 98,8 kWh), é mais que expectável que a procura pelo eléctrico da Ford aumente significativamente.