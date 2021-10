O “Roblox”, um popular videojogo online de criação e plataformas, está em baixo desde sexta-feira. De acordo com os responsáveis do jogo, o problema está relacionado com um problema de servidores que já foi identificado e a equipa está trabalhar “arduamente” para resolver a situação.

Still making progress on today’s outage. We’ll continue to keep you updated. Once again, we apologize for the delay.

We know that this outage was not related to any specific experiences or partnerships on the platform.

— Roblox (@Roblox) October 29, 2021