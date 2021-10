Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ligação do Sporting a Vítor Damas é das mais profundas ainda hoje, seja através do batismo da baliza do topo sul do Estádio José Alvalade com o nome do antigo guarda-redes internacional, seja com o nome de uma das sete portas de acesso ao recinto. Terá sido também nesse sentido que, na passada sexta-feira, o clube lançou um equipamento vintage em homenagem ao antigo número 1 que defendeu a baliza dos leões durante uma década e meia (mais de 20 anos contando com formação), na senda do que tinha feito anteriormente com o equipamento dos anos 80, camisolas retro ou com o casaco de Joaquim Agostinho.

No entanto, aquilo que seria algo notícia apenas pelo lançamento de um novo produto ligado a uma antiga glória do clube tornou-se uma polémica, que teve início no próprio dia e que se manteve este domingo.

Logo na sexta-feira, Rita Damas Oliveira, filha do ex-internacional falecido em setembro de 2003 com 55 anos, escreveu no Facebook que a camisola tinha sido feita “sem a autorização da família”, uma frase que não demorou a ser partilhada em vários grupos ligados aos leões e que gerou opiniões distintas no universo verde e branco, o que levou mesmo Miguel Cal, antigo administrador da SAD, a escrever no Twitter que nunca a família de Damas pediu qualquer tipo de compensação financeira. “A família Damas nunca pediu dinheiro, pediu apenas respeito. Na altura em que tentei fazer o mesmo, pediram para ser envolvidos no processo e que pedíssemos autorização antes de lançar. Não fechei tudo mas, como sinal de respeito, acabámos o projeto da baliza. Mas nunca pediram dinheiro”, destacou o ex-dirigente.

Ciente de todo este ruído, o Sporting, que inicialmente apresentou o novo produto como a “Camisola Vítor Damas”, passou agora a ter na sua Loja Verde a “Camisola de guarda-redes vintage preta”, sem que tivesse tomado qualquer posição pública sobre o tema depois dos comentários que gerou desde sexta-feira.

“Por ter aqui referido uma verdade fui alvo de injúrias e acusações que me tiraram do sério! É o nome do meu pai que tem de ser preservado e nada mais! Ninguém da família de Vítor Damas precisa do dinheiro ou de algum tacho ou quer receber bilhetes para ver jogos. O meu pai, por exemplo, comprava quando lhe pediam! Há uma ‘coisa’ que se chama honestidade intelectual e no mínimo deveriam ter envolvido a família e não sermos informados pela comunicação social? Acham muito? Nós achamos que não! Ninguém da família esteve ligado a alguma direção!”, escreveu este domingo Rita Damas Oliveira no Facebook.

“Eu trabalhei nos Recursos Humanos do Sporting um ano com contrato a termo certo que nem chegou ao fim porque o rescindi por iniciativa porque concorri e fui selecionada para a função que ainda hoje tenho. Sou independente e livre de dar a minha opinião! Com qualquer direção eu faria o mesmo! Simplesmente achei que poderia aqui partilhar alguns conteúdos e experiências de vida do meu pai convosco. Não tenho interesse nenhum a não ser esse. Prefiro morrer tesa e desgraçadinha do que estender a passadeira a estes serviçais! Como disse meu querido pai. Estes serviçais o que fazem é proteger a sua rede de troca de favores porque esses sim recebem bilhetes, dinheiro e sustentam empresas dos amigos que muitos deles nem sportinguistas são! Não tenho necessidade nenhuma de estar a passar por isto nem ninguém da família Vítor Damas”, acrescentou numa mensagem onde explicou a razão pela qual iria ficar apenas com amigos e conhecidos na sua página do Facebook depois do que aconteceu nos últimos dias.