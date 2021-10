Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O sistema de incentivos à aquisição de veículos eléctricos nos EUA, para benefício sobretudo da indústria automóvel local, mudou com a saída de Trump e a entrada de Biden. Os democratas determinaram que os veículos com zero emissões passariam a usufruir de ajudas no valor de 12.500 dólares, valor que será reforçado com um incentivo adicional apenas se os veículos em causa forem produzidos nos EUA, em fábricas com os trabalhadores inscritos no sindicato UAW (United Auto Workers).

As fábricas dos três grandes construtores do país (General Motors, Ford e Chrysler), têm a maioria dos seus trabalhadores sindicalizados, cuja organização é tradicionalmente apoiante dos democratas e de Biden por tabela, que já afirmou ser um homem dos sindicatos.

Os fabricantes europeus e japoneses que pretendem instalar as suas fábricas nos EUA optam tradicionalmente por estados em que há menos tradição da indústria e de sindicalização. O facto de pagarem ordenados e regalias acima do que é exigido pela UAW dificulta a entrada dos sindicatos, como acontece por exemplo na Toyota, Nissan, Honda e Volkswagen, com a americana Tesla a figurar igualmente entre as marcas com fábricas sem acordos com os sindicatos.

A este empurrão do Governo Biden à UAW, as marcas reagiram com críticas fortes. Segundo a Automotive News, o CEO da Volkswagen North America, Scott Keogh, afirmou que atribuir um incentivo adicional de 4500 dólares (além dos 12.500$ conferidos a todos os EV) para modelos eléctricos produzidos em fábricas com trabalhadores sindicalizados “é fundamentalmente errado”.

Posição similar manifestou o vice-presidente da Toyota Motor North America, Stephen Ciccone, que recordou que “todos os trabalhadores americanos devem ser recompensados pelo seu esforço na electrificação do país” e ver o produto do seu trabalho ser beneficiado, sindicalizados ou não.