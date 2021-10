O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considerou hoje “dececionante” que a Rússia e a China “não se tenham comprometido” a enfrentar o flagelo das alterações climáticas na conferência das Nações Unidas sobre o clima que hoje começou.

Não é esperada a presença dos presidentes russo, Vladimir Putin, e chinês, Xi Jinping, nas duas semanas de reuniões hoje iniciadas em Glasgow, na Escócia, mas deverão enviar altos responsáveis às conversações da COP26.

“A deceção prende-se com o facto de a Rússia e a China basicamente não terem assumido quaisquer compromissos para lidar com as alterações climáticas. E há razões para as pessoas se sentirem desapontadas”, declarou Biden em Roma no final de uma reunião do G20, o grupo das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia.

“Eu mesmo considerei isso dececionante”, observou o Presidente norte-americano.