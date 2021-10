Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O presidente da mesa do Congresso do PSD, Paulo Mora Pinto, já marcou a data do Conselho Nacional extraordinário do PSD. Será a 6 de novembro, sábado, num hotel em Aveiro, a partir das 15h30.

Um único ponto na ordem de trabalhos: “Análise da situação política decorrente da não aprovação do Orçamento do Estado para 2022 e da previsível dissolução da Assembleia da República, e alteração ao ‘Regulamento da Eleição do Presidente da Comissão Política Nacional e do 39.º Congresso Nacional’ e respetivo cronograma”, segundo a convocatória colocada no site do PSD.

Será assim discutida a antecipação do Congresso do PSD para dezembro.

As eleições diretas do PSD estão marcadas para 4 de dezembro,