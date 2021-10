COP26 começou discreta em Glasgow com os olhos nos compromissos que os países do G20 assumiram em Roma

De acordo com Mario Draghi, que falou aos jornalistas em conferência de imprensa, as 20 maiores economias do mundo acordaram em “manter o objetivo dos 1,5ºC ao alcance com uma série de ações imediatas e compromissos de médio prazo”, que incluem cortes no financiamento a projetos de carvão no estrangeiro, a neutralidade carbónica a meio do século e uma intensificação dos esforços para mobilizar 100 mil milhões de dólares para os países mais vulneráveis.

Segundo explica a BBC, o texto final deverá dizer que a neutralidade carbónica deverá ser atingida pelos países do G20 “até ou por volta do meio do século”, de modo a acomodar o compromisso da China, que é o maior poluidor do mundo, de alcançar a neutralidade carbónica até 2060 — e não até 2050, como vários países do mundo têm prometido.

À saída de Roma, o secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou os compromissos climáticos assumidos este domingo pelos países do G20, mas diz que sai de Roma, onde decorreu a cimeira, com as suas esperanças por concretizar.

“Embora saúde o novo compromisso do G20 com soluções globais, saio de Roma com as minhas esperanças por concretizar — mas, pelo menos, não estão enterradas”, escreveu Guterres no Twitter. “Sigamos para a COP26 em Glasgow para manter vivo o objetivo dos 1,5ºC e para implementar promessas sobre as finanças e a adaptação das pessoas e do planeta.”

Uma grande parte dos líderes do G20 seguem agora viagem para Glasgow, na Escócia, onde na segunda-feira ao final da manhã começa a Cimeira de Líderes, um evento de dois dias que vai contar com intervenções de quase duas centenas de chefes de Estado e de Governo — e que dá o pontapé de saída para duas semanas de conversações e negociações com vista à adoção de um documento final com novas metas climáticas.

A COP26 reúne em Glasgow todos os signatários dos vários tratados climáticos assinados ao longo das últimas décadas no contexto da ONU, mais notavelmente o Acordo de Paris. Segundo as normas do documento de Paris, os países devem reunir-se a cada cinco anos para avaliar o progresso feito e submeter novos objetivos políticos mais ambiciosos — esperando-se que ao longo destas duas semanas os vários países apresentem novas metas climáticas.

Serão notadas algumas ausências: os presidentes Xi Jinping da China e Vladimir Putin da Rússia não vão estar em Glasgow. Mas o acordo assinado agora em Roma pode ajudar a moldar o debate da COP26, agora que países como a China, a Índia ou a Rússia estão formalmente comprometidas a agir no sentido de manter o aquecimento global abaixo de 1,5ºC. O caso indiano é paradigmático: o primeiro-ministro Narendra Modi estará em Glasgow, mas tem reiterado que o grande foco do combate às alterações climáticas deve estar na ajuda financeira dada pelos países mais ricos aos mais pobres. Com 70% das suas necessidades energéticas garantidas pelo carvão, a Índia está longe de conseguir uma transição para energias verdes a tempo de alcançar a neutralidade carbónica até 2050 — e insiste que precisa de ajuda dos países mais desenvolvidos para se tornar mais verde.

Os líderes do G20 chegam esta segunda-feira a uma cimeira do clima que arrancou a meio-gás, com um plenário de abertura em que o governante britânico Alok Sharma, que agora assume a presidência da COP, assinalou que a janela de oportunidade para o objetivo dos 1,5ºC se está a fechar.

Recordando que “as alterações climáticas não pararam” durante a pandemia, Sharma considerou que a COP26 é “a nossa última melhor esperança” para garantir que continua a ser possível limitar o aquecimento global a 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais.

“Há seis anos, em Paris, chegámos a acordo sobre os nossos objetivos comuns”, disse. “Acredito que podemos fazer avançar as negociações e lançar de ambição e ação crescentes. Mas temos de começar. Se agirmos já e agirmos em conjunto, podemos proteger a nossa promessa preciosa e garantir que aquilo que Paris prometeu Glasgow pode cumprir.”

Também na abertura da COP26, a secretária executiva da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, Patricia Espinosa, disse que a humanidade se encontra “num ponto crucial da história” e que tem de agir rapidamente para evitar um “futuro sombrio”.

“Estamos num ponto crucial da história”, disse Espinosa, a figura máxima da ONU para o combate às alterações climáticas. “Ou escolhemos atingir reduções rápidas e de larga escala das emissões para manter o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5ºC ou aceitamos que a humanidade enfrenta um futuro sombrio neste planeta.”

Quem já está em Glasgow por estes dias é a ativista sueca Greta Thunberg, juntamente com centenas de outros ativistas climáticos que durante as próximas duas semanas vão organizar uma série de eventos paralelos à COP26 para exigir aos decisores políticos ações concretas em defesa do planeta. A COP26 prossegue na segunda-feira com a cimeira de líderes e terá, a partir de quarta-feira, um conjunto de dias temáticos para debates científicos sobre a ação climática. Para a segunda semana estão previstas as últimas rondas negociais, das quais deverá resultar um documento final de compromisso dos signatários do Acordo de Paris.