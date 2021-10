Covid-19. Quarta semana consecutiva de aumento na média de novos casos

No mês de outubro foi detetado um total de 21.345 novos casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. Apesar disso, a contagem diária tem-se mantido abaixo dos 1.000 por dia desde meados de setembro.

O boletim diário da DGS deste domingo também aponta para um aumento no número de doentes internados com Covid-19 nos hospitais portugueses. Essa contagem subiu neste domingo pela sexta vez em sete dias, com um aumento de 17 pessoas internadas para um total de 335 doentes com maior gravidade.

No sábado, o número de internados tinha baixado pela primeira vez em seis dias.