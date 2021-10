Um choque frontal entre dois veículos ligeiros causou, ao início da manhã deste domingo, dois mortos e dois feridos graves na Estrada Nacional (EN) 224, em Oliveira de Azeméis, disse o comandante dos bombeiros locais à Lusa.

De acordo com António Justino, comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, as vítimas mortais são dois homens — o condutor de um dos veículos e o passageiro de outro — com 32 e 45 anos.

Quanto aos dois feridos graves, com 35 e 32 anos, um deles foi encaminhado para o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, e o outro para o Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, ambos com traumatismos.

O alerta foi dado pelas 6h30, tendo estado no local 11 veículos e cerca de três dezenas de operacionais.

A EN224 esteve cortada, nos dois sentidos, até cerca das 9h30.