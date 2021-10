Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A falta de comparência do FC Porto no jogo em Ovar diante da Ovarense funciona como uma “derrota” (a não ser que algum tipo de decisão contrária seja tomada) mas o primeiro clássico da temporada entre os dragões e o Benfica tinha essa particularidade de chegar sem que nenhuma das equipas tivesse sofrido qualquer desaire no plano nacional. No entanto, aquilo que se previa um jogo muito equilibrado acabou por ter um vencedor “anunciado” desde cedo, com os azuis e brancos a ganharem no final por 81-71.

Os encarnados até começaram na frente, com o tunisino Ben Romdhane a marcar um lançamento de campo e um lance livre para o 3-0, mas o tiro exterior dos visitados permitiu que saltasse para o comando da partida no primeiro período, que chegou com uma vantagem de seis pontos (21-15) com cinco triplos dos azuis e brancos. Ainda assim, seria nos dez minutos até ao intervalo que o fosso da equipa de Moncho López iria aumentar, apesar de um triplo de Arnette Halman e um lançamento de dois de Gameiro que colocaram o Benfica na frente por 25-24 antes de um total eclipse ofensivo da formação de Norberto Alves nos derradeiros cinco minutos que levou o clássico para o descanso com 38-26.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O terceiro período, marcado pelo aumento das faltas que deixou ambas as equipas “tapadas” muito cedo nesse parcial, voltou a ter um FC Porto a entrar melhor com uma vantagem que chegou a ser de 18 pontos antes de uma reação do Benfica com um parcial de 7-0 que deixou a partida em 53-42 antes de novo forcing dos dragões que levava o encontro para o quarto período com um avanço de 16 pontos (61-45). Os encarnados ainda tentaram diferentes soluções na parte final mas os portistas mantiveram sempre o controlo total do jogo apesar da variação da vantagem, terminando com um triunfo por 81-71.

Com este resultado, o FC Porto passa a somar cinco vitórias e uma derrota (a tal em Ovar, caso exista a confirmação da falta de comparência), à frente de Benfica e Sporting que têm um desaire mas apenas com cinco jogos. O Lusitânia lidera a classificação da fase regular até ao momento com 11 pontos.