Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os técnicos de emergência pré-hospitalar vão passar a poder fazer eletrocardiogramas na rua para detetar casos de enfarte do miocárdio mais rapidamente, podendo administrar medicação indicada por um clínico à distância e ganhar minutos preciosos na luta contra esta que é a principal causa de morte em Portugal.

O Jornal de Notícias escreve neste domingo que esta é uma mudança de protocolo que está prometida há vários anos, mas demorou a ser concretizada devido a um impasse com a compra de monitores. Apesar de esse imbróglio ainda correr nos tribunais, a partir desta segunda-feira, 1 de novembro, vão passar a circular 56 ambulâncias equipadas com monitores novos capazes de usar esta ferramenta de diagnóstico.

O INEM recebe, em média, 17 mil telefonemas de emergência relacionados com dor torácica e, até agora, apenas as viaturas médicas de emergência e reanimação e as ambulâncias de suporte imediato de vida podiam dar esta resposta. Passa a haver mais 64% de veículos, para já, equipados para fazer este despiste.

“É o maior ganho em saúde dos últimos anos“, diz Ricardo Rocha, coordenador nacional das equipas de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, citado pelo Jornal de Notícias.