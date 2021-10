Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De um lado, uma jogadora, Beatriz Carvalho, a acusar num texto publicado no Instagram as companheiras de equipa de agressão num treino depois de manifestar a vontade de, tal como uma outra jogadora, mudar de clube. Do outro, um clube, o Ponte de Frielas, a recusar as acusações da atleta e a dizer que não cede a chantagens através das redes sociais. É neste ponto que se encontra o caso que marcou o futebol feminino nacional no fim de semana, sem que se perceba quais serão os próximos capítulos da história.

“Acho que devo revelar tudo o que me tem sido feito, a mim e à minha colega, na União Desportiva Ponte de Frielas. Após uma época no clube decidi que queria uma oportunidade maior e melhor para mim, foi quando decidi ir fazer um treino de captação a outro clube no qual queria inscrever-me e sentia-me bem ali. Decidi então no dia seguinte conversar com a equipa técnica do clube e despedir-me da equipa. Três atletas passaram o treino todo a criticar-me e a julgar-me por querer sair da equipa”, começou por contar a jovem defesa de 19 anos que se formou no clube tendo passado pelo Tenente Valdez em 2019/20.

“No final decidi conversar com a capitã, que tem a responsabilidade de manter o bom ambiente no treino, e que decidiu juntar-se às jogadoras que me julgaram o treino todo. Estava a ter uma conversa no clube, com a capitã, onde lhe fazia o apelo para não continuar com estes ambientes nos treinos, ao que ela me responde que não o ia fazer. A conversa teria ficado por ali, não fosse uma atleta da equipa decidir juntar-se à capitã e vir até mim. Pedi-lhe para ir embora porque o assunto só tinha de ser tratado com a capitã. A atleta não gostou do que eu lhe disse e tentou agredir-me; a minha colega, para me ajudar, meteu-se à frente e tanto a atleta que me quis bater como a capitã agrediram-nos com gravidade no clube”, apontou.

Agrediram-me na cara, onde fui operada há uns meses, e no rim da minha colega, que tinha sido operada ao rim também. A minha colega ficou sem respirar e só aí é que as atletas pararam de nos agredir”, denunciou Beatriz Carvalho sobre o momento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Com isto, a coordenadora do futebol feminino, mãe da capitã que nos agrediu, não viu o que se passou mas nem quis ouvir o que tinha acontecido e ameaçou agredir a minha colega, porque esta estava a tentar explicar o sucedido. A coordenadora do futebol feminino, para não arranjar problemas às atletas que nos agrediram, chamou dois senhores da direção e às atletas que observaram o sucedido, disse para não contarem nada a ninguém e que se alguém perguntasse para alegarem que a culpa era minha e da minha colega. Nada foi contado ao senhor presidente do clube, que só soube no dia seguinte pela minha família, que se dirigiu ao local para apresentar queixa. O clube até agora insiste em não nos passar uma carta de desvinculação”, concluiu a jogadora do Ponte de Frielas na publicação feita no Instagram.

“Todo e qualquer sócio, adepto, diretor, funcionário ou atleta do nosso clube ou de outro, merece-nos toda a consideração sendo tratado com os princípios mais elementares do respeito e educação. O nosso clube rege-se pelo fair play, estando junto das entidades desportivas em tudo o que promova o mesmo. Não temos, nem tivemos, dentro do nosso clube atletas que não cumpram com os requisitos acima mencionados, valorizamos acima do contexto desportivo a vertente humana e social”, começou por responder o clube em comunicado perante as acusações que refuta por parte de Beatriz Carvalho.

“No passado dia 22 de outubro, as atletas Beatriz Carvalho e Beatriz Almeida, dirigiram-se ao clube para comunicar que tinham intenção de abandonar o plantel de futebol feminino. As atletas, solicitaram a carta de desvinculação do clube, informando que não pretendiam praticar por mais tempo a modalidade. O nosso clube, tinha na data, informações que a atleta Beatriz Carvalho, não estando a treinar por dizer-se lesionada, andava a treinar em clube da zona de Lisboa. Foi confrontada com a situação e apesar de desmentir inicialmente, acabou por confessar a mesma, a qual demonstramos o nosso repúdio pela falta de honestidade por parte da atleta, visto que, nunca o nosso clube impede ou impedirá qualquer jogador de sair. Foi indicado, que as cartas de desvinculação só serão entregues mediante pedido expresso por um clube terceiro, e que nada obriga o clube a desvincular a mesma”, explicou o Ponte Frielas.

“Nesse mesmo dia, as atleta,s após conversa com a direção, saíram para o exterior do recinto ficando a aguardar o final do treino da equipa. Ao saber da situação, a nossa capitã, durante o treino, faz ver ao plantel que situações destas, de atletas irem treinar a clubes terceiros sem informar o clube, era uma falta de respeito para com o mesmo. No final do treino do plantel feminino, a atleta Beatriz Carvalho dirigiu-se de forma grosseira e agressiva à nossa capitã de equipa, confrontando-a com as palavras desta. Houve uma troca de palavras, seguindo-se ligeiro desaguisado totalmente inconsequente, estando portanto as informações prestadas pela irmã da atleta acima referida, assim como das duas atletas em questão, exageradas e as acusações são na nossa ótica infundadas”, prosseguiu a propósito do episódio denunciado.

“Por ser mentira o que é dito nessa comunicação no Instagram, repudiamos e negamos veementemente todas as acusações feitas ao nosso clube e atletas, negando também que as atletas referidas estejam proibidas de entrar no clube, situação que já aconteceu esta semana. Mantemos a nossa postura, não cederemos a chantagens e posts nas redes sociais. Acreditamos sempre e em primeira instância nos nossos atletas por nos merecerem todo o respeito e consideração. Estaremos sempre pelo lado da verdade e lutaremos sempre pelos nossos. Uma vez Ponte, sempre Ponte!”, concluiu o comunicado do clube.