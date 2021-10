Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

António Lobo Xavier, histórico democrata-cristão, antigo líder parlamentar do partido e apoiante de Francisco Rodrigues dos Santos nas últimas eleições internas, entende que o presidente do CDS está a revelar “cobardia” por fugir à clarificação interna e que a mergulhar numa situação de “fragilidade brutal”.

Em entrevista ao Observador, o ex-dirigente do CDS disse compreender as saídas de figuras como Adolfo Mesquita Nunes e António Pires de Lima, repetindo, aliás, as palavras do antigo ministro da Economia: “Não tenho nenhuma vontade de aconselhar voto no CDS”.

Sobre as desfiliações conhecidas no sábado, Lobo Xavier aponta diretamente o dedo à atual direção do partido. “Foi um dia triste. Vejo [essas saídas] com muita tristeza porque saem os melhores e ficam alguns dos piores, que nunca deviam ter estado. Preferia que várias dessas pessoas se pusessem a andar. Há gente que está a mais no CDS, mas não são estas que saíram”, disse.

Mesmo admitindo que o CDS se está a transformar num “clube infrequentável“, Lobo Xavier diz que não pondera entregar o cartão de militante. “Por enquanto vou ficar. Já vivi muitos momentos maus no CDS ao longo destes 47 anos, não penso logo em ir-me embora. Mas compreendo quem o faça.”

Quanto à questão que tem dividido os dois lados das trincheiras — o CDS deve ou não adiar as internas, a atual direção do partido tem ou não legitimidade para ir a votos nas próximas legislativas –, Lobo Xavier corta: não se trata de uma questão jurídica, mas política. “É uma legitimidade formal que não vale nada“.