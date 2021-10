O regresso de “Gossip Girl”: eles continuam a ser insuportavelmente ricos (e ainda bem)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 2007 víamos uma nova forma de fazer séries para adolescentes, os chamados teen dramas. A mudança com o passado não é substancialmente radical, mas a preocupação em revelar parte da realidade tenta mostrar algo mais do que simplesmente entretenimento para adolescentes. A bola foi lançada por “Friday Night Lights”, um ano antes, produção de referência em volta do futebol americano nas universidades (coloque de lado os estigmas com o desporto e delicie-se, é uma viagem intensa). Em 2007 estreava-se, no Reino Unido, “Skins”, que problematizava as diversas contradições dos adolescentes, sem os vitimizar (e seria uma plataforma de lançamento para uma mão cheia de atores britânicos); e “Gossip Girl”, a série que nos traz aqui agora, que mostrava a vida dos putos ricos do Upper East Side de Nova Iorque, de forma altamente sensual e sexualizada. Eram os anos dos anúncios da American Apparel e da popularização de estrelas pornográficas desligadas do padrão da indústria até então (Sasha Grey ou Stoya). “Gossip Girl” fazia a ligação perfeita com isso.

No comando estava Josh Schwartz, também criador de “The O.C.” (2003), uma versão de “Beverly Hills, 90210” para o século XXI. Em “The O.C.” já lançava algumas das suas intenções, mas não de forma tão óbvia como quando mudou a vida dos adolescentes para a outra costa dos Estados Unidos. “Gossip Girl”, tal como existiu em 2007 (e nas suas seis temporadas), não poderia existir em 2021. A série encontra agora uma nova vida na HBO Portugal – os seis primeiros episódios já se estrearam, os restantes seis chegarão em breve -, pelas mãos de Joshua Safran, que também esteve envolvido no projeto original. Jordan Alexander, que interpreta Julien Calloway, a protagonista desta nova “Gossip Girl”, nota que a diferença começa precisamente aí, no ano que vivemos: “Começa por mostrar o quão crescemos na sociedade e na cultura nos últimos dez anos. As redes sociais mudaram tudo. A grande diferença desta ‘Gossip Girl’ para a original é o ano em que a ação acontece.”

[o trailer de “Gossip Girl”:]

Para Jordan, “o original era muito arriscado” e, por isso, não teria lugar nos dias de hoje. Seria impossível mostrar os corpos e as tentações dos adolescentes como em 2007. A mensagem já não é – nem pode ser – essa. “Gossip Girl” ainda é sobre jovens ultraprivilegiados, com pais riquíssimos, que se julgam donos de tudo. Porque, na realidade, o são. Mandam no colégio privado que frequentam porque, afinal, é o dinheiro dos pais que garante que a água corra nas torneiras. Mandam nos professores porque são dispensáveis. Como um par de sapatos. Quanto mais cedo se aceitar isto, menos repugnância haverá com este universo. Jordan, canadiana, vive em Toronto, mas numa estadia temporária em Nova Iorque aquando das filmagens apercebeu-se exatamente disso: “Sim, vemos pessoas assim, as personagens são baseadas na realidade. Há pessoas que têm pais famosos e têm muitas pessoas a segui-las nas redes sociais. É por isso que a minha personagem (Julien) é uma influencer, atualmente há muita gente curiosa para saber como estas pessoas são.”

Um bom exercício para perceber a mudança entre 2007 e 2021 é ver o princípio de ambas as séries. Em 2007, tudo começa com a protagonista, Serena (Blake Lively), a regressar a Nova Iorque, depois de um ano desaparecida. Quase em simultâneo mostra-se uma festa luxuosa em Nova Iorque e, nos primeiros quatro minutos, há uma cena de sexo que acontece pela inevitável – e constante – tensão da atração. Em 2021 também há uma cena de sexo nos instantes iniciais, mas é usada para integrar o espectador na rotina das personagens, enquanto se tateiam as novidades desta “Gossip Girl”: a vida depois da pandemia, uma maior presença dos professores, as redes sociais, a diversidade e a obsessão com códigos de pertença.

Nos primeiros instantes também se torna presente o lugar dos ecrãs nesta nova versão. “Passamos tanto tempo ao telemóvel que a nossa caracterizadora quis dar ênfase à maquilhagem dos olhos, por causa do ângulo com que olhamos para o ecrã.” Há uma grande presença do olhar na série, não estivessem sempre olhos a olhar, à procura de uma conspiração. É esse o papel de “Gossip Girl”, a narradora (pela voz de Kristen Bell) e figura omnipresente na série, que no original fica sempre incógnita. Nesta versão, renasce como uma arma de contra-ataque dos professores. A “rapariga dos boatos” já não é só um blog, agora existe nas redes sociais e as suas ações têm um efeito mais imediato. E, como nos diz Jordan Alexander com um sorriso, via zoom, a partir da sua casa em Toronto, “saber-se quem é a verdadeira ‘Gossip Girl’ dá completamente a volta à ideia do original”.