Num encontro com a imprensa japonesa, a Panasonic revelou um protótipo das novas células 4680 concebidas pela Tesla, que podem armazenar cinco vezes mais energia, fornecer seis vezes mais potência e assegurar mais 16% de autonomia. O fabricante nipónico afirmou ainda, segundo a Reuters, que a possibilidade de produzir as novas células iria “fortalecer o relacionamento” com o construtor de veículos eléctricos.

A Panasonic e a Tesla cresceram de mãos dadas, com uma a tornar-se um fabricante de referência de células para veículos eléctricos, enquanto a outra evoluiu até se converter na marca mais valiosa do mundo. Nem sempre o “casamento” entre ambas correu sobre rodas, tanto mais que o contrato com a Tesla obrigava a Panasonic a fortes investimentos para garantir o crescente volume de produção de baterias.

Coube ao vice-presidente da Panasonic, Kazuo Tadanobu, revelar as novas células 4680 (com 46 mm de diâmetro e 80 mm de altura), substancialmente maiores do que as 18650 (18×65 mm) e 2170 (21×70 mm) que os japoneses também produzem e que até aqui formaram os packs de bateria dos Tesla. A Panasonic tem o exclusivo da produção das células para as 18650 e 2170 utilizadas na fábrica de Fremont, na Califórnia, uma vez que participou activamente no seu desenvolvimento, mas as novas 4680 foram concebidas pela Tesla, que assim as pode dar a produzir a quem consiga assegurar a fabricação em grande escala. Até agora, sem grande sucesso.

A Panasonic acredita que a sua enorme experiência em células cilíndricas lhe dará vantagem com as novas 4680, que se distinguem das anteriores por conseguirem ser fabricadas em ciclo contínuo, inclusivamente a parte superior e inferior. E, caso consiga avançar, enquanto os outros fabricantes lutam com dificuldades, como a LG e a CATL, reforçará as relações dos japoneses com a marca norte-americana.

O responsável pela Panasonic disse ainda que as baterias com a química LFP (fosfato de ferro-lítio), sem cobalto e sem níquel, não são interessantes para a Panasonic. Os nipónicos alegam que esta fórmula possui uma densidade energética inferior, apesar de serem mais baratas e apresentarem menos tendência para pegar fogo, devido à ausência de grandes quantidades de níquel.