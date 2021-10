Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Paulo Rangel não vê motivos para adiar as eleições internas do PSD. Ao contrário de Rui Rio, o eurodeputado e candidato à liderança social-democrata entende que “não há nenhuma razão para evitar o processo eleitoral interno” e acrescenta: “Não estamos em estado de exceção”.

Em entrevista ao JN/TSF, Rangel também diz ser contra a marcação de eleições legislativa para meados de janeiro, argumentando que é preciso “cumprir o Estado de Direito e o princípio da normalidade democrática“.

“Se há dois, ou até três partidos, que estão neste momento a escolher as suas lideranças, naquele que é o tempo próprio, e que ainda por cima foi aberto pelas próprias lideranças do partido, eu só gostava de saber porque é que este processo há de ser interrompido quando ele é totalmente compatível com o decurso posterior de eleições legislativas, num tempo rápido e razoável“, nota.

“Passamos de uma democracia para uma ‘sprintocracia‘”. Nunca ninguém quis fazer eleições em dois meses! Elas foram sempre feitas com, pelo menos, três meses de diferença. Sempre.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda assim, e apesar de já ter defendido abertamente que pretendia eleições a 20 ou 27 de fevereiro, Rangel recusa nesta entrevista fazer considerações sobre as datas que vão ou não ser escolhidas por Marcelo Rebelo de Sousa. “Ao contrário de todos os que andam para aí a querer pressionar e condicionar o presidente da República, eu não o vou fazer”, diz.

O eurodeputado deixa ainda a porta entreaberta a possíveis coligações pré-eleitorais com o CDS, embora deixe claro que a sua posição de princípio é lançar uma candidatura autónoma do PSD caso venha a vencer as diretas do partido.