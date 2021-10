Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A expressão começa a ser quase recorrente nos últimos tempos quando se fala de Barcelona mas teve mais um capítulo este sábado com o Alavés, na partida de estreia do técnico interino Sergi Barjuán enquanto não chega o desejado Xavi Hernández: “Não há nada que não aconteça ao Barça”. É a partir desta frase que os jornais espanhóis falam da lesão de Piqué, que vai falhar pelo menos o próximo jogo da Champions com o Dínamo Kiev devido a um problema muscular na perna direita, mas podia ser também a partir desta frase que falavam da situação de Kun Agüero, que provocou um susto na passada noite no Camp Nou.

Na sequência de uma disputa de bola pelo ar com Laguardia, o avançado argentino ficou agarrado ao peito, sentiu-se mal, sentou-se no relvado e foi depois substituído ainda antes do intervalo. Seguindo o protocolo, e perante as queixas na zona torácica, os responsáveis do departamento médico dos catalães conduziram o jogador ao Hospital de Barcelona, onde passou a noite e fez uma larga bateria de exames cardiológicos.

De acordo com o Sport, foram esses mesmos exames que confirmaram que Agüero sofreu uma arritmia cardíaca no jogo com o Alavés, devendo agora manter-se mais alguns dias sob observação para fazer mais exames que consigam perceber ao certo o que se passou e se existe mais algum tipo de problema de saúde com o jogador sul-americano. O jornal anuncia também que o Barcelona emitirá um comunicado com toda a informação disponível mediante esse check up completo, assegurando que o avançado não voltará nem aos treinos, nem aos jogos enquanto não houver uma total certeza de que não incorre em qualquer perigo.

Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico. Gerard Piqué tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de esta sobrecarga. pic.twitter.com/ntgzTTPcC8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 30, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acrescentar ainda que este não é o primeiro episódio do género do argentino, que sofreu um problema semelhante quando tinha apenas 12 anos. Ainda assim, e ainda segundo o Sport, Kun Agüero encontra-se tranquilo com o futuro entre a preocupação por mais um caso de foro cardíaco. O El Mundo acrescenta que o jogador já recebeu a visita da mãe, do irmão e da namorada na unidade hospitalar.

Contratado este verão a custo zero depois de uma década ao serviço do Manchester City, o jogador de 33 anos, que teve de ver alguns companheiros de equipa reduzirem os seus salários para que o clube pudesse avançar com a sua inscrição na Liga, estreou-se apenas a meio de outubro, entrando a três minutos do final da receção ao Valencia depois de mais de dois meses lesionado no gémeo direito. Daí para cá, Agüero fez mais cinco encontros oficiais num total de 163 minutos, marcando o único golo frente ao Real Madrid.