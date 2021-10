Um homem ficou em estado crítico e mais de 10 pessoas foram feridas num ataque com uma arma branca em Tóquio, onde segundo alguns relatos também terá sido usado ácido e um pequeno engenho explosivo. O incidente ocorreu num comboio com centenas de pessoas, muitas das quais se dirigiam para festejos de Halloween na capital japonesa.

Um suspeito, um homem na casa dos 20 anos, foi detido no local, segundo a imprensa japonesa citada pela Reuters. A Associated Press, que confirma a detenção do suspeito, não confirma a informação de que foi usado ácido mas confirma que o atacante terá golpeado várias pessoas antes de causar a pequena explosão que gerou o fogo.

Nas redes sociais estão a ser colocadas filmagens que mostram a intervenção da polícia e largas dezenas de pessoas a fugir das carruagens imobilizadas do comboio.

As imagens podem ferir as pessoas mais suscetíveis.

