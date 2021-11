Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

*Em atualização.

A Web Summit está de volta em formato presencial. Esta segunda-feira, no Altice Arena, em Lisboa, está a decorrer o evento de abertura daquela que é a maior conferência de tecnologia e empreendedorismo da Europa. No palco, vai estar Frances Haugen, a denunciante que expôs práticas nefastas do Facebook (agora Meta) e Paddy Cosgrave, o presidente executivo e fundador do evento vai falar também.

Pedro Siza Vieira está a representar o Governo no arranque da primeira Web Summit pós-pandémica. Dividirá também esta segunda-feira o palco principal com Carlos Moedas, o novo presidente da Câmara Municipal de Lisboa; Libby Liu, a diretora executiva da Whistleblower Aid, a organização sem fins lucrativos que protege os denunciantes de grandes empresas também falará; e Ayo Tometi, co-fundadora do movimento Black Lives Matter.

O cruzamento de Pedro Siza Vieira e o autarca social-democrata Carlos Moeda no palco principal da conferência acontece numa altura em que o chumbo do Orçamento do Estado precipitou o país numa crise política que culminará em eleições legislativas antecipadas no início do próximo ano. A confirmação do Presidente da República da dissolução do Parlamento ocorrerá no mesmo dia em que Marcelo Rebelo de Sousa participará na Web Summit, no último dia da conferência, a 4 de novembro.