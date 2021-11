Morreu Nelson Freire, pianista prodigioso que preferia os palcos aos estúdios

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu aos 77 anos, na sua casa no Rio de Janeiro, Nelson Freire, músico brasileiro que foi também um dos mais importantes e aclamados pianistas do século XX e XXI.

A informação sobre a sua morte foi amplamente noticiada nos meios de comunicação brasileiros. O jornal Folha de São Paulo escreve que a morte foi confirmada pela empresária do músico, que não avançou mais detalhes sobre a causa do óbito.

Considerando um dos grandes pianistas do mundo e das últimas seis décadas — a sua afirmação plena enquanto talento proeminente e internacional aconteceu nos anos 1960 —, Nelson Freire foi um prodígio precoce, tendo começado a tocar muito novo, com apenas três anos, muito por influência da irmã mais velha que já estudava piano.

O seu primeiro recital, fê-lo com apenas cinco anos. O palco era o Teatro Municipal do município de São João Del Rei, situado na Bacia do Rio Grande e no estado de Minas Gerais.

Continuando a tocar e a aprender piano durante a infância e pré-adolescência, Nelson Freire destacou-se com 12 anos no Concurso Internacional de Piano do Rio de Janeiro (ficou em sétimo lugar) e recebeu uma bolsa para ir estudar para Viena, como lembra a Folha.

Após essa mudança para a Europa na segunda metade dos anos 50, Nelson Freire não demorou muitos anos a começar a dar concertos (tinha 15 anos quando o começou a fazer, como conta o portal G1) e a fazer recitais nas grandes capitais europeias. Os anos 1960 confirmaram-no como um pianista prodigioso, tendo obtido várias distinções, como a vitória no Concurso Internacional de Piano Vianna da Motta, em Lisboa, em 1964.