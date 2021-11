Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Não tinha planeado revelar a minha identidade”. No palco da Web Summit, Frances Haugen, a engenheira de dados que expôs os milhares de documentos internos que sugerem que o Facebook (agora Meta), voltou a afirmar que a rede social está construída para criar dependência e promover a discórdia. Adiantou também estar “contente por ter tido a oportunidade de expor tudo”, mas diz: “Não gosto de ser o centro das atenções”. No final da conversa, Paddy Cosgrave, o fundador e presidente executivo da conferência de tecnologia, convidou-a a carregar no botão que, em todas as edições, marca o arranque oficial do evento.

“Frances, o que fez foi extraordinário”, disse Paddy Cosgrave no final da conversa na qual a denunciante referiu que o Facebook é um dos males da sociedade. “Acho que põem as pessoas em risco”, reafirmou a antiga funcionária.

“Há um padrão de comportamentos [do Facebook] que afetam a nossa segurança”, voltou a acusar a denunciante. E continuou: “O Facebook criou uma narrativa sobre se queremos censura ou liberado de expressão”. “Defendo que há outras opções”, mencionou. Quais? “Fazer a plataforma mais pequena e mais lenta, o problema acaba”, exemplificou.

Mesmo assim, Haugen diz que “tem fé que o Facebook mude”. Contudo, se falasse diretamente com Mark Zuckerberg, o presidente executivo e fundador da rede social (que agora se chama Meta), diz que faria o seguinte: “Encorajava-o que não é uma má pessoa por erros, mas que será se continuar a fazê-los depois de saber”. Além disso, mencionou que o conselho de administração da Meta devia mudar o presidente executivo da empresa.

Espero que perceba que há muitas coisas boas que pode fazer”, diz Haugen quanto a Mark Zuckerberg.

“Quando saí [do Facebook], acreditei genuinamente que há milhões de vidas em jogo e sinto que nada parece uma verdadeira consequência”, assumiu também Frances. “Sinto-me afortunada [pela proteção que tenho], raramente sou reconhecida” disse também a denunciante e assumiu que nem usa o Twitter. “Se me estiverem a mencionar, não chegam a mim”, brincou.

“Quero garantir que as pessoas tenham a informação para tomarem as decisões”, continuou. “A minha mãe ensinou-me que cada ser humano tem o direito a saber a verdade”, referiu também. Ao pé de Frances, está Libby Liu, a presidente executiva da Whistleblower Aid, a associação que ajuda denunciantes exporem práticas que considerem maliciosas de empresas em que trabalhem.

Há muitas maneiras para mostrar estes dados, muitas formas. Defendo que deve haver leis para revelar este tipo de informação [do Facebook]”, diz Frances Haugen.

No palco, Liu — que já esteve por detrás de outros denunciantes, como no caso de Harvey Weinstein — defendeu que deve haver mais leis para proteger quem, como Frances, quer expor informação que alega ser maliciosa. Além disso, referiu que há cada vez mais pessoas que a contactar a organização porque “agora se sentem mais seguros” para expor estas situações.

Desde que revelou o seu nome, já foi ao Congresso dos EUA e este ano é uma das oradoras principais da Web Summit, que também terá Nick Clegg, vice-presidente de assuntos globais do Facebook, e Chris Cox, chefe de operações da empresa agora chamada de Meta.

A Web Summit arrancou esta segunda-feira novamente em formato presencial depois de um ano e que foi totalmente online. Até quinta-feira, passarão pelo Altice Arena e pela FIL nomes como Brad Smith, o presidente da Microsoft, Tim Berners-Lee, o inventor da Web, ou a atriz Amy Poehler. Este ano, devido à pandemia de Covid-19, há várias restrições. Contudo, a organização espera um total de cerca 40 mil pessoas.