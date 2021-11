Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era preciso recuar 60 anos para encontrar um início tão bom de Campeonato para o Tottenham, que ao entrar na competição com três vitórias consecutivas fez com que o seu novo treinador, Nuno Espírito Santo, ganhasse o prémio de melhor técnico do mês de agosto. No entanto, tudo mudou em apenas dois meses. Tanto que, no primeiro dia de novembro, o português foi despedido do clube londrino após 17 jogos.

“O clube pode anunciar que Nuno espírito Santo e a sua equipa técnica, com Ian Cathro, Rui Barbosa e António Dias, foram dispensados das suas funções”, anunciou o Tottenham em comunicado, acrescentando declarações do diretor desportivo Fabio Paratici: “Sei o quanto queriam ser bem sucedidos e lamento termos tido de tomar esta decisão. O Nuno é um cavalheiro e vai ser sempre bem-vindo aqui. Queremos agradecer-lhe, a ele e a toda a sua equipa técnica, bem como desejar-lhes o melhor para o futuro”.

Depois de três vitórias a abrir a Premier League com Manchester City, Wolverhampton e Watford (todas pela margem mínima) e da qualificação para a fase de grupos da Conference League após eliminar o P. Ferreira no playoff (derrota em Portugal por 1-0, vitória em Londres por 3-0), o Tottenham perdeu cinco dos últimos sete encontros do Campeonato, ocupando o oitavo lugar a cinco pontos da zona de acesso à Liga dos Campeões. Na última partida, os londrinos perderam em casa com o Manchester United.

Ao todo, entre Premier League, Taça da Liga e Conference League, Nuno Espírito Santo orientou apenas 17 jogos do Tottenham nos últimos quatro meses, com oito vitórias, dois empates e sete derrotas e um saldo negativo de golos de 22 marcados e 23 sofridos. De recordar que antes o português tinha estado quatro anos no Wolverhampton, onde conseguiu na primeira temporada a subida à Premier League e alcançou depois vários outros registos históricos como a participação nas provas europeias.