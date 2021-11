Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

David Chase, criador de “Os Sopranos”, recusou fazer uma continuação da série ou um filme que lhe desse sequência, devido à morte de James Galdolfini, que personifica Tony Soprano. Não fazia qualquer sentido prosseguir “Os Sopranos” sem ele. Como não queria seguir para o futuro, virou-se então para o passado. Além de “Os Sopranos” (que começou como uma ideia para cinema) se passar em Nova Jérsia, Chase tem ligações familiares e sentimentais a Newark, teve durante bastante tempo um projeto de filme lá ambientado nos anos 60, e assim acabou por surgir “Os Santos Mafiosos de Newark”, a prequela de “Os Sopranos”, escrito por Chase e Lawrence Konner, e realizado por Alan Taylor, ambos seus colaboradores na série (nos EUA, além dos cinemas, a fita foi também para o “streaming” e em Portugal não se estreou em sala, podendo ser vista no Videoclube NOS).

Narrado além-túmulo por Christopher Moltisanti (Michael Imperioli), sobrinho de Tony Soprano que foi morto por este na série, “Os Santos Mafiosos de Newark” não é um “A Juventude de Tony Soprano”. O filme centra-se numa personagem que nunca aparece em “Os Sopranos”, onde é apenas mencionada porque morreu antes do tempo dos acontecimentos da série. Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), o tio favorito de Tony (aqui interpretado, na adolescência, pelo filho de James Gandolfini, Michael) e seu pai substituto e mentor. O cenário é a Newark dos anos 60 e 70, entre motins raciais e o advento dos “gangs” de negros que começam a disputar os territórios e as modalidades do crime aos italo-americanos (Frank Lucas, retratado por Ridley Scott em “Gangster Americano” com Denzel Washington, aparece a certa altura).

[Veja o “trailer” de “Os Santos Mafiosos de Newark”:]

O filme parecia ter todos os ingredientes para reiterar e reforçar, retroativamente, a mitologia familiar, narrativa, dramática e policial de “Os Sopranos”, e das ficções televisivas e cinematográficas sobre a Máfia. Mas o que David Chase nos apresenta aqui é uma flácida, descolorida, arrastada e insubstancial enumeração de lugares-comuns, situações feitas, estereótipos e tipos pré-fabricados dos “mafia movies”. No seu melhor, “Os Santos Mafiosos de Newark” parece Scorsese de rés-do-chão, e no pior, uma tentativa de emulação de “Os Sopranos” em modo passado que sem querer se torna num “pastiche”.

Chase quer fazer de Dickie Moltisanti o pivô trágico do filme, apanhado entre a sua violenta história familiar e sentimental, as suas responsabilidades na estrutura mafiosa e os repentes de consciência e impulsos de compensação ditados pelo remorso, e que, ironicamente, ao querer afastar o sobrinho Tony do mundo do crime e transformá-lo num “civil”, vai acabar por o precipitar nele. Só que Dickie é interpretado monotonamente pelo mortiço Nivola, e a personagem é rasa, não tem, nem de perto nem de longe, o carisma, a complexidade de caracterização, a psicologia, a combinação de contraditórios e o misto de perigosidade e vulnerabilidade de um Tony Soprano tal como James Gandolfini o personifica na série. Os demónios interiores de Tony queimavam. Os de Dickie são de papel vegetal.

[Veja uma entrevista com David Chase:]

Por falar em Gandolfini, Michael, o filho do falecido ator, evoca fisicamente Tony Soprano quando jovem, embora não haja mais nada nele que nos deixe antecipar ou adivinhar o homem em que se transformará. Chase também desaproveita personagens fulcrais da série como Livia Soprano (Vera Farmiga), a monstruosa mãe de Tony e Janice, e as poucas mais interessantes são as que pertencem ao mundo e ao tempo deste filme, como os gémeos Moltisanti, o pai e o tio de Dickie, ambos interpretados por Ray Liotta, ou Giuseppina (Michela De Rossi), a jovem e infeliz mulher italiana do primeiro (o Harold de Leslie Odom Jr. parece metido a martelo para que não falte o agora obrigatório tema do racismo).

[Veja uma cena do filme:]

Esta prequela desnecessária, inconsequente e desvitalizada de “Os Sopranos”, frouxamente realizada por Alan Taylor, tem fogachos de entusiasmo aqui e ali, embora sejam poucos, muito poucos, para as duas horas de duração do filme, e deixa-nos com a sensação que, temendo desiludir no futuro, David Chase foi refugiar-se no passado julgando que se benzia, mas partiu o nariz. Os admiradores da série têm razões para não ficarem satisfeitos com “Os Santos Mafiosos de Newark”, enquanto os que nunca a viram não serão necessariamente impelidos a descobri-la por causa deste filme.

“Os Santos Mafiosos de Newark” está disponível no Videoclube NOS e no YouTube para compra ou aluguer