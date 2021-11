Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pedro Rodrigues, antigo líder da JSD e um dos apoiantes mais influentes de Paulo Rangel, já reagiu à carta que a direção do partido enviou aos militantes a pedir que refletissem sobre o adiamento das diretas. Para o deputado social-democrata, “as posições que a direção tem tomado nos últimos dias e, em especial, o seu presidente, revelam uma desorientação coletiva” e “um manifesto receio em enfrentar a opinião dos militantes”.

“A obsessão que a direção do Partido revela em suspender as eleições internas por si marcadas, significam, por um lado, um manifesto receio em enfrentar a opinião dos militantes e, por outro, significaria a perda da oportunidade de o partido desenvolver uma saudável discussão interna que permita assegurar a unidade do partido e o fortalecimento de uma alternativa galvanizadora para Portugal”, escreveu o social-democrata.

Já depois de acusar Rui Rio de fazer “ataques e pressões absolutamente inaceitáveis” ao Presidente da República, o deputado pede à direção social-democrata que revele “bom senso e serenidade” e não “negação da realidade” que terá como inevitável consequência o psicodrama em que mergulhou CDS.

“O PSD precisa de rapidamente concluir o seu processo de escolha da liderança, definir o seu candidato a primeiro-ministro e definir o seu programa eleitoral. Sem expedientes e sem manobras de secretaria, para que nos apresentemos aos portugueses com um alternativa credível”, remata Pedro Rodrigues.