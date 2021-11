Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O susto, muitos exames, um sentimento comum de risco zero entre jogador e clube. Depois da arritmia cardíaca sofrida na primeira parte do jogo com o Alavés, Kun Agüero vai agora ficar três meses de fora em tratamento para debelar o problema sentido na última jornada, sendo depois alvo de reavaliação.

“O jogador da primeira equipa Kun Agüero foi submetido a um procedimento diagnóstico e terapêutico a cargo do doutor Josep Brugada. Será baixa nos próximos três meses, onde se irá avaliar a efetividade do tratamento para determinar o seu processo de recuperação”, explicou o Barcelona em comunicado.

“Deve-se recordar que o argentino foi transportado ao hospital para fazer um estudo cardiológico no passado sábado depois do Barcelona-Alavés, um jogo em que o ’19’ barcelonista sentiu um mal estar durante a primeira parte e foi substituído antes do intervalo pelo brasileiro Coutinho”, acrescentou.

De acrescentar ainda que este não é o primeiro episódio do género do argentino, que sofreu um problema semelhante quando tinha apenas 12 anos. Ainda assim, e de acordo com o Sport, Kun Agüero encontrava-se tranquilo com o futuro entre a preocupação por mais um caso de foro cardíaco. O El Mundo acrescentou ainda que o jogador já recebeu a visita da mãe, do irmão e da namorada na unidade hospitalar.