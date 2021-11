Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de ter apresentado o XC40 P8 AWD Recharge no início de 2020, a Volvo anuncia agora que o seu primeiro veículo eléctrico, produzido na fábrica que possui em Ghent, na Bélgica, se vai estrear a receber actualizações de software over-the-air.

Esta solução que consiste em enviar dados “pelo ar”, ou seja, por via da internet, não é nova – a Tesla executa este tipo de alterações de programação, sem necessidade de deslocação à oficina, desde 2012, quando lançou o primeiro Model S –, mas deverá assegurar que os Volvo eléctricos mais antigos usufruam do mesmo software dos modelos mais recentes.

A boa notícia para os XC40 eléctricos envolvidos é que, uma vez instalada a referida actualização, vão conseguir percorrer mais quilómetros entre visitas ao posto de carga – a autonomia actual é de 418 km. O construtor sueco não especifica qual o ganho em termos de alcance, mas avança que o novo software vai introduzir alterações na gestão dos motores, o que coloca de lado a possibilidade de o fabricante, que monta os seus packs de bateria com células da LG, ter aumentado a capacidade útil, sem mexer na total. O que também não seria fácil, uma vez que a bateria do XC40 possui 78 kWh brutos e 75 kWh úteis, o que não deixa grande capacidade de manobra para a gestão da “folga”.

O mais provável é que a Volvo tenha recorrido à solução a que outros construtores europeus já deitaram mão para incrementar a autonomia, desligando o motor instalado no eixo anterior sempre que se circula a velocidade moderada em estrada, onde as dificuldades com a tracção são inexistentes. A confirmar-se, apenas a versão AWD do XC40 eléctrico, com dois motores que fornecem 408 cv, deverá usufruir da extensão de autonomia, uma vez que o SUV eléctrico com 231 cv e apenas um motor instalado na traseira não tem um segundo motor para modular a potência.

Além da actualização do software que permite uma nova gestão dos motores, a Volvo vai aproveitar o mesmo envio “através do ar” para melhorar o sistema de infoentretenimento, que é baseado na tecnologia Android da Google. Este upgrade pretende resolver alguns dos bugs entretanto detectados no sistema, além da integração do streaming de música Sirus XM no sistema de som do modelo. Estas alterações de software, não relacionadas com os motores ou a bateria, vão ser igualmente partilhadas com os novos XC60.